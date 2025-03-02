Космічний апарат Blue Ghost сів на Місяць і передає фото з поверхні: першим стало селфі

Уже через півгодини після успішного примісячення апарат Blue Ghost почав надсилати знімки з поверхні.

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Приватний посадковий модуль Blue Ghost компанії Firefly Aerospace у неділю, 2 березня, приземлився на північно-східному краю видимого боку Місяця в морі Криз. Стабільна посадка зробила стартап, заснований десять років тому, першою приватною компанією, яка відправила космічний корабель на природний супутник Землі без аварій і падінь, пише АР.

Космічний апарат покинув орбіту Землі 8 лютого і вийшов на місячну орбіту 13 лютого. Посадковий модуль провів 16 днів, кружляючи навколо Місяця на висоті близько 100 кілометрів.

Перед виходом на орбіту спуску посадковий модуль рухався зі швидкістю 5897 кілометрів на годину, а перед приземленням Blue Ghost знизив швидкість приблизно до 1 метра на секунду.

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Спочатку планувалося, що Blue Ghost здійснить посадку на горі Латрей у Море Криз, оскільки ця область дає змогу уникнути великих магнітних завад на поверхні Місяця, які можуть порушити деякі з вимірювань. Як виявилося, посадка була проведена з урахуванням допустимої похибки.

Через пів години після посадки Blue Ghost почав надсилати фотографії з поверхні, першою з яких стало дещо засвічене селфі.

Другий знімок включав блакитну точку Землі, що мерехтить у чорноті космосу.

Також Blue Ghost сфотографував, як відкидає тінь на місячний ґрунт.

Як повідомляє CNN, після посадки Blue Ghost розгорне свою антену X-діапазону для передавання з Місяця масиву даних, і протягом двох тижнів команди місії збиратимуть передану інформацію.

14 березня Blue Ghost побачить сонячне затемнення, оскільки Земля відкине тінь на місце посадки, а незабаром місце посадки зануриться в місячну ніч. Перед настанням ночі Blue Ghost спробує зробити фотографії "світіння місячного горизонту" — явища, під час якого місячний пил на короткий час підніметься в повітря.

Після завершення своєї діяльності Blue Ghost залишиться на поверхні Місяця і перебуватиме на ньому невизначений час.

Нагадаємо, наприкінці січня посадковий модуль Blue Ghost зробив дивовижний знімок Землі під час підготовки до виходу на орбіту навколо Місяця.

Також Фокус писав, що Blue Ghost зробив фотографії зворотного боку Місяця під час підготовки до посадки на його поверхню.