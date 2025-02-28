Який вигляд має зворотний бік Місяця зблизька: приватний модуль Blue Ghost показав це (відео)

Американський посадковий модуль готується увійти в історію вже найближчої неділі.

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Приватний посадковий модуль Blue Ghost американської компанії Firefly Aerospace поступово знижується, щоб здійснити історичну посадку на поверхню Місяця цієї неділі, 2 березня. Перебуваючи на відстані 100 км над поверхнею супутника Землі, модуль зробив захопливі фотографії вкритого кратерами зворотного боку Місяця, пише Space.

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Посадковий модуль Blue Ghost надіслав нову порцію дивовижних зображень Місяця, який він зробив під час чергового маневру зі зниження своєї орбіти. 2 березня він спробує увійти в історію і приземлитися на поверхні Місяця. З висоти 100 км модуль за допомогою бортової камери показав зворотний бік Місяця крупним планом.

Творець модуля, компанія Firefly Aerospace, зібрала докупи дивовижні фотографії та представила короткий відеоролик, де можна побачити не тільки вкриту кратерами поверхню супутника Землі, а й частину самого посадкового апарату, що пролітає над Місяцем.

Зокрема, можна побачити двигуни посадкового модуля, які він використовує для коригування руху, а також захисні теплові панелі, які захищають системи апарата від екстремальних температур.

Можна побачити не тільки вкриту кратерами поверхню супутника Землі, а й частину самого посадкового апарату, що пролітає над Місяцем Фото: Скриншот

Як уже писав Фокус, посадковий модуль Blue Ghost вивела на орбіту ракета-носій Falcon 9 у середині січня, а вже 14 лютого апарат зміг досягти Місяця і почав обертатися навколо нього, готуючись до приземлення. Очікується, що приблизно о 10:34 за Києвом Blue Ghost має здійснити м'яку посадку в районі Моря Криз на видимій стороні Місяця цієї неділі. Якщо звісно не трапиться непередбачуваної ситуації.

Модуль Blue Ghost має доставити на Місяць кілька інноваційних приладів та експериментів від NASA, які дадуть змогу провести дослідження місячної поверхні та навколишнього середовища. Ці дані, зокрема, потрібні NASA для підготовки майбутньої висадки астронавтів на Місяць, яка має відбутися через 2 роки. Якщо все піде за планом.

Приватний посадковий модуль проводитиме дослідження Місяця, а також вплив на нього сонячного вітру, протягом двох тижнів. Саме стільки на Місяці триває день, коли на його поверхню надходить багато сонячного світла. Воно необхідне для зарядки батарей модуля Blue Ghost. Коли настане місячна ніч місія завершиться.

Чому ця місія є історичною? Річ у тім, що на сьогодні лише єдиний приватний посадковий модуль успішно приземлився на Місяці. Це зробив рік тому модуль американської компанії Intuitive Machines, як уже писав Фокус. Тому, якщо все піде за планом, то Blue Ghost стане другим в історії приватним місячним апаратом, у якого вийшло м'яко приземлитися на супутнику Землі.

Водночас, як уже писав Фокус, японський приватний посадковий модуль Resilience, який вирушив у космос разом із Blue Ghost на одній ракеті, також готується до посадки на Місяць. Але вона відбудеться наприкінці травня або на початку червня. Річ у тім, що цей апарат має іншу траєкторію польоту і поки що не вийшов на орбіту навколо Місяця.

А 6 березня спробує приземлитися на Місяць новий посадковий модуль компанії Intuitive Machines під назвою Athena, на базі якого буде розгорнуто систему зв'язку, як уже писав Фокус. Цей модуль полетів у космос 26 лютого.

Також Фокус писав про те, що фізики знайшли спосіб побачити невидиму темну матерію. Виявлення темної матерії повністю змінить те, що ми знаємо про космос, вважають вчені.