Как выглядит обратная сторона Луны вблизи: частный модуль Blue Ghost показал это (видео)

Американский посадочный модуль готовится войти в историю уже в ближайшее воскресенье.

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Частный посадочный модуль Blue Ghost американской компании Firefly Aerospace постепенно снижается, чтобы совершить историческую посадку на поверхность Луны в это воскресенье, 2 марта. Находясь на расстоянии 100 км над поверхностью спутника Земли модуль сделала захватывающие фотографии покрытой кратерами обратной стороны Луны, пишет Space.

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Посадочный модуль Blue Ghost прислал новую порцию удивительных изображений Луны, который он сделал во время очередного маневра по снижению своей орбиты. 2 марта он попытается войти в историю и приземлиться на поверхности Луны. С высоты 100 км модуль с помощью бортовой камеры показал обратную сторону Луны крупным планом.

Создатель модуля, компания Firefly Aerospace, собрала вместе удивительные фотографии и представила короткий видеоролик, где можно увидеть не только покрытую кратерами поверхность спутника Земли, но и часть самого посадочного аппарата, пролетающего над Луной.

В частности, можно увидеть двигатели посадочного модуля, которые он использует для корректировки движения, а также защитные тепловые панели, которые защищают системы аппарата от экстремальных температур.

Можно увидеть не только покрытую кратерами поверхность спутника Земли, но и часть самого посадочного аппарата, пролетающего над Луной Фото: Скриншот

Как уже писал Фокус, посадочный модуль Blue Ghost вывела на орбиту ракета-носитель Falcon 9 в середине января, а уже 14 февраля аппарат смог достичь Луны и начал вращаться вокруг нее, готовясь к приземлению. Ожидается, что примерно в 10:34 по Киеву Blue Ghost должен осуществить мягкую посадку в районе Моря Кризисов на видимой стороне Луны в это воскресенье. Если конечно не случится непредвиденной ситуации.

Модуль Blue Ghost должен доставить на Луну несколько инновационных приборов и экспериментов от NASA, которые позволят провести исследование лунной поверхности и окружающей среды. Эти данные, в том числе, нужны NASA для подготовки будущей высадки астронавтов на Луну, которая должна состоятся через 2 года. Если все пойдет по плану.

Частный посадочный модуль будет проводить исследование Луны, а также влияние на нее солнечного ветра, в течение двух недель. Именно столько на Луне длится день, когда на ее поверхность поступает много солнечного света. Он необходим для зарядки батарей модуля Blue Ghost. Когда наступит лунная ночь миссия завершится.

Почему эта миссия является исторической? Дело в том, что на сегодняшний день лишь единственный частный посадочный модуль успешно приземлился на Луне. Это сделал год назад модуль американской компании Intuitive Machines, как уже писал Фокус. Поэтому, если все пойдет по плану, то Blue Ghost станет вторым в истории частным лунным аппаратом, у которого получилось мягко приземлиться на спутнике Земли.

В то же время, как уже писал Фокус, японский частный посадочный модуль Resilience, который отправился в космос вместе с Blue Ghost на одной ракете, также готовится к посадке на Луну. Но она произойдет в конце мая или в начале июня. Дело в том, что этот аппарат имеет другую траекторию полета и пока не вышел на орбиту вокруг Луны.

А 6 марта попытается приземлиться на Луну новый посадочный модуль компании Intuitive Machines под названием Athena, на базе которого будет развернута система связи, как уже писал Фокус. Этот модуль полетел в космос 26 февраля.

Также Фокус писал о том, что физики нашли способ увидеть невидимую темную материю. Обнаружение темной материи полностью изменит то, что мы знаем о космосе, считают ученые.