Частный посадочный модуль сделал потрясающие кадры поверхности Луны и Земли позади нее (видео)

Посадочный модуль Blue Ghost уже полностью готов совершить историческую посадку на Луну.

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Американская компания Firefly Aerospace готовится приземлить свой посадочный модуль Blue Ghost на поверхность Луны в районе Моря Кризисов 2 марта. Модуль выполнил серию успешных маневров на орбите вокруг Луны, чтобы максимально приблизиться к ее поверхности и сделал потрясающие кадры поверхности Луны и Земли позади нее, пишет Space.

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Посадочный модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace вышел на орбиту вокруг Луны 14 февраля, как уже писал Фокус, после того, как был запущен в космос на борту ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX 15 января. С тех пор он снижал свою орбиту в рамках подготовки к посадке на Луну и теперь полностью готов к приземлению на поверхность спутника Земли 2 марта. На прошлой неделе, как уже писал Фокус, модуль Blue Ghost показал, как выглядит обратная сторона Луны. Эти кадры были сделаны во время серии маневров по снижению орбиты.

Теперь же, как сообщила компания Firefly Aerospace, посадочный модуль завершил все необходимые маневры для осуществления посадки на Луну. Blue Ghost на 16 секунд запустил свои двигатели и вышел на почти круговую низкую окололунную орбиту 24 февраля.

В это время с помощью бортовых камер Blue Ghost сделал фотографии поверхности Луны с близкого расстояния, которая покрыта большим количество кратеров. Также на фотографиях видна далекая Земля и Солнце, которое свети очень ярко. Из этих фотографий компания Firefly Aerospace создала видеоролик, которым поделилась с любителями астрономии.

Следующий маневр посадочного модуля будет направлен на то, чтобы начать снижение в конечном итоге попытаться совершить мягкую посадку на лунную поверхность в это воскресенье. На борту посадочного модуля находится 10 полезных нагрузок от NASA, в том числе приборы для изучения лунного реголита, радиационной среды на Луне и солнечного ветра.

Если все пойдет по плану, то Blue Ghost станет вторым в истории частным посадочным модулем, успешно совершившим мягкую посадку на Луну. Год назад это впервые сделал посадочный модуль "Одиссей" американской компании Intuitive Machines, как уже писал Фокус.

После приземления на Луне Blue Ghost, который заряжает батареи с помощью солнечного света, будет работать на поверхности Луны в течение одного лунного дня или около 14 земных дней. После того, как наступит лунная ночь и исчезнет источник света, миссия завершится.

Еще Фокус писал о том, что мощная вспышка на Солнце "обесточила" Тихий океан, было зафиксировано массовое радиоотключение. Исследователи зафиксировали, что Солнце завершило выходные сильнейшим взрывом, в результате которого фиксировались перебои со связью.

Также Фокус писал о том, что Китай строит новый орбитальный телескоп, который можно улучшать в космосе. Новая китайская обсерватория будет такой же мощной, как и самый лучший телескоп NASA, но сможет работать намного дольше благодаря важной особенности.