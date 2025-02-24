Китай бросает вызов NASA: на орбите появится телескоп, который можно улучшать в космосе (фото)

Новая китайская обсерватория будет такой же мощной, как и самый лучший телескоп NASA, но сможет работать намного дольше благодаря одной важной особенности.

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Китайские ученые раскрыли подробности касательно будущего космического телескопа, который составит конкуренцию самой мощной космической обсерватории NASA — телескопу Уэбб. Если последний вращается вокруг Солнца на расстоянии 1,5 млн км от Земли, то новая китайская обсерватория Сюньтянь будет вращаться вокруг Земли рядом с космической станцией "Тяньгун". Сюньтянь, по словам ученых, будет таким же мощным, как телескоп Уэбб, но его преимущество состоит в том, что его можно будет ремонтировать и модернизировать в космосе. Это значит, что не сможет работать дольше. Статья с описанием возможностей китайского телескопа опубликована на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

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На фоне проблем с бюджетом, которые возникли у космического телескопа Уэбб, что может помешать проводить наблюдения за Вселенной в запланированном объеме, как уже писал Фокус, Китай строит не менее мощную космическую обсерваторию, которая станет конкурентом телескопа NASA. По словам китайских ученых, одна из основных задач орбитального телескопа Сюньтянь состоит в проведении глубоких обзоров Вселенной, чтобы попытаться решить ряд космологических загадок.

Одна из основных задач орбитального телескопа Сюньтянь состоит в проведении глубоких обзоров Вселенной, чтобы попытаться решить ряд космологических загадок Фото: CNSA

Китайская космическая обсерватория должна быть запущена на орбиту в 2026 году и будет иметь главное зеркало диаметром 2 метра. Несмотря на то, что это немного меньше размера зеркала космического телескопа Хаббл, передовая оптика Сюньтянь обеспечит ему как минимум в 300 раз больших обзор космоса. При этом телескоп будет наблюдать за Вселенной в широком диапазоне спектра света: от ближнего ультрафиолетового до ближнего инфракрасного.

Одно из главных преимуществ телескопа Сюньтянь состоит в том, что он будет вращаться вокруг Земли по той же орбите, что китайская космическая станция "Тяньгун". Они не всегда будут находится рядом, но иногда будут сближаться. Это позволит китайским астронавтам проводить ремонт и обслуживание телескопа, а также его модернизацию. Это невозможно ни для телескопа Хаббл, который находится рядом с Землей, ни для телескопа Уэбб, который находится далеко в космосе. Таким образом, если эти телескопы имеют ограниченный срок службы, то Сюньтянь, как говорят ученые, сможет работать многие десятилетия на орбите и собирать ценные данные о Вселенной.

Китайская орбитальная станция "Тяньгун" Фото: space.com

По словам китайских ученых, одна из основных задач новой орбитальной обсерватории будет состоять в измерении слабого гравитационного линзирования. Свет от далеких галактик слегка искривляется на своем пути к нам из-за кривизны пространства, создаваемой промежуточными галактиками. Изучая сотни тысяч галактик и ища тонкие искажения в их формах, астрономы надеются построить точные карты распределения материи во Вселенной. Эти карты могут дать подсказки о природе темной материи, которая составляет большую часть материи Вселенной, но ее нельзя увидеть напрямую.

Космический телескоп Уэбб Фото: NASA

В более крупных масштабах Сюньтянь будет изучать войды и галактические скопления. Войды – это огромные пустоты между галактиками, а скопления — это плотные группы галактик. Свойства как пустот, так и галактических скоплений, например, насколько они большие и насколько далеко находятся друг от друга, зависят от природы темной энергии, которая ускоряет расширение Вселенной. Поэтому ученые надеются понять и природу этой загадочной формы энергии.

Космический телескоп Хаббл Фото: NASA

Также китайский телескоп будет искать сверхновые и измерять барионные акустические колебания. Взрывы сверхновых, когда умирают массивные звезды, помогут уточнить расстояния до далеких галактик, а значит и скорость расширения Вселенной. Барионные акустические колебания являются остатками того перила во Вселенной, когда она более 13 млрд лет назад находилась в состоянии плазмы. Это явление поможет лучше понять эволюцию космоса.

Как уже писал Фокус, NASA обнаружило странную спиральную структуру на краю Солнечной системы. Астрономы до сих пор не знают, как точно выглядит загадочное облако Оорта, но теперь появилось первое представление.

Также Фокус писал о том, что физики снова проверили правильность специальной теории относительности Эйнштейна. Если истинные кварки в ускорителе частиц ведут себя не так, как должны, то это может указать на новую физику.