NASA обнаружило странную спиральную структуру на краю Солнечной системы (фото)

Астрономы до сих пор не знают, как точно выглядит загадочное облако Оорта, но теперь появилось первое представление.

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Точная форма облака Оорта, то есть таинственной оболочки Солнечной системы, состоящей из ледяных объектов, до сих пор остается загадкой. Теперь же ученые из NASA создали новую модель, которая предполагает, что внутренняя структура облака Оорта похожа на диск спиральной галактики и имеет пару спиральных рукавов огромного размера. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

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Астрономы считают, что облако Оорта, откуда прилетают некоторые кометы и где находится очень много ледяных объектов, возникло как остатки формирования Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Это гигантские планеты во внешней части Солнечной системы завершили свое формирование более 4,5 млрд лет назад. Как уже писал Фокус, астрономы сделали важное открытие в системе Юпитера. Ученые обнаружили признаки того, что спутник газового гиганта Каллисто скрывает внутри океан с жидкой водой.

Когда самые большие планеты Солнечной системы начали вращаться вокруг Солнца, то гравитация вытолкнула остатки их формирования далеко за пределы орбиты Плутона, где они находятся и сейчас. Учитывая нынешнее местоположение космического аппарата "Вояджер-1" и скорость его движения, зонду NASA понадобится еще 300 лет, чтобы достичь ближнего края облака Оорта и 300 000 лет, чтобы его покинуть. Как уже писал Фокус, еще один космический аппарат NASA, "Новые горизонты", в ближайшем будущем пересечет одну из границ Солнечной системы.

Астрономы считают, что облако Оорта, откуда прилетают некоторые кометы и где находится очень много ледяных объектов, возникло как остатки формирования Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна Фото: Pablo Carlos Budassi/Wikimedia/CC BY-SA 4.0

Астрономы считают, что ближний край облака Оорта находится на расстоянии примерно 2000-5000 астрономических единиц от Солнца, а внешний край – на расстоянии 10 000 – 100 000 астрономических единиц. Напоминаем, что одна астрономическая единица – это примерно 150 000 000 км.

Объекты в облаке Оорта движутся слишком медленно, являются не очень большими и отражают слишком мало света. Поэтому напрямую их увидеть нельзя. Большинство доказательств этого получены благодаря наблюдению за долгопериодическими кометами, прилетающими из облака Оорта.

Чтобы выяснить, как выглядит облако Оорта ученые использовали данные об орбитах комет и гравитационных силах внутри и за пределами Солнечной системы. Таким образом с помощью суперкомпьютера им удалось создать модель структуры одной из частей таинственной оболочки Солнечной системы.

Модель показала, что внутренняя структура облака Оорта, на расстоянии от 1000 до 10 000 астрономических единиц от Солнца, напоминает диск нашей спиральной галактики Млечный Путь Фото: Live Science

В результате модель показала, что внутренняя структура облака Оорта, на расстоянии от 1000 до 10 000 астрономических единиц от Солнца, напоминает диск нашей спиральной галактики Млечный Путь. То есть это спиральный диск, имеющий два спиральных рукава, и вся эта структура имеет длину 15 000 астрономических единиц.

Чтобы подтвердить эту модель ученым нужны прямые наблюдения за движением объектов в облаке Оорта для точного понимания того, как на них оказывает влияние гравитация разных объектов нашей галактики. Но пока что это сделать очень сложно.

Также Фокус писал о том, что физики бросили вызов теории Эйнштейна с помощью самой тяжелой элементарной частицы во Вселенной. Ученые решили с помощью эксперимента на Большом адронном коллайдере выяснить, действительно ли специальная теория относительности Эйнштейна верна.

Еще Фокус писал о том, что астрономы обнаружили загадочное рентгеновское излучение в соседней галактике. Источник этого излучения пока неизвестен, но это может новое явление, о котором астрономы еще не знают.