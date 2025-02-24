Обнаружен странный мощный взрыв за пределами Млечного Пути: его не могут объяснить (видео)

Ученые предполагают, что вспышка рентгеновского излучения может представлять собой неизвестное астрономическое явление.

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Таинственная одноразовая вспышка рентгеновского излучения и энергии, созданная неизвестным объектом за пределами Млечного Пути, поставила астрономов в тупик. Этот загадочный космический взрыв был обнаружен в архивных данных телескопа Чандра. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Space.

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Недавно астрономы, как уже писал Фокус, обнаружили загадочное радиоизлучение, исходящее из галактики в ранней Вселенной, которое не поддается объяснению. Теперь же авторы другого исследования обнаружили не менее загадочное рентгеновское излучение, которое проявилось в виде очень короткой вспышки в галактике Большое Магелланово Облако. Она вращается вокруг Млечного Пути на расстоянии 160 000 световых лет от нас.

Этот открытие было сделано благодаря тому, что астрономы изучили архивные данные космического телескопа Чандра и обнаружили, что 5 лет назад обсерватория зафиксировала необычный выброс энергии и излучения. Источник этого космического взрыва пока остается неизвестным и это может быть совершенно новое явление.

Яркая вспышка рентгеновского света существовала всего в течение10 секунд, а затем быстро исчезла. Астрономы назвали этот взрыв XRT 200515 и он обладает необычными характеристиками, которые отличаются от ранее обнаруженным похожих рентгеновских вспышек в космосе за пределами Млечного Пути.

Ученые считают, что это может быть первый рентгеновский барстер (источник яркого рентгеновского излучения), который был обнаружен в галактике Большое Магелланового Облако. Рентгеновскими барстерами называют двойную систему, состоящую из чрезвычайно плотной маленькой нейтронной звезды и обычной звезды.

Рентгеновскими барстерами называют двойную систему, состоящую из чрезвычайно плотной маленькой нейтронной звезды и обычной звезды. Иллюстрация Фото: IFL Science

В данном случае с помощью очень сильной гравитации нейтронная звезда притягивает к себе вещество соседней звезды. Кода на поверхности нейтронной звезды накапливается слишком много украденной материи, то происходит термоядерный взрыв. В результате возникает яркая вспышка рентгеновского излучения с выбросом мощной энергии.

Также ученые считают, что XRT 200515 может быть редкой вспышкой рентгеновского излучения, исходящей от магнетара. Это нейтронные звезды с самыми сильными магнитными полями во Вселенной. За долю секунды магнетары могут выпускать огромное количество энергии и излучения.

Магнетар - нейтронная звезда с самыми сильными магнитными полями во Вселенной. Иллюстрация Фото: wikipedia

Но есть и еще одно предположение, которое является наиболее интригующим. Ученые считают, что XRT 200515 может быть совершенно новым астрономическим явлением. То есть это неизвестный тип космического взрыва.

Астрономы намерены продолжить исследование этой загадочной вспышки рентгеновского излучения, чтобы найти ее источник, что, возможно, может привести к открытию действительно ранее неизвестно явления в космосе.

Как уже писал Фокус, астрономы предложили новый метод поиска внеземной жизни на других планетах, который предполагает использование вонючего газа.

Также Фокус писал о том, что физики выяснили, что внутри протона действует сила, равная силе 10 сжатых слонов. Ученые выяснили, что силы, которые удерживают субатомную частицу целой достигают 500 000 Ньютонов.