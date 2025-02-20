Из древней мертвой галактики пришли странные радиосигналы: ученые не могут их объяснить

Мертвая галактика, которой уже 11 млрд лет, не должна создавать такие вспышки радиоизлучения, поэтому новое открытие поставило ученых в тупик.

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В Вселенной находится очень много так называемых мертвых галактик. Они получили свое прозвище из-за того, что они давно не создают новых звезд и в них можно обнаружить лишь очень старые звезды, а также остатки звездных взрывов, известных как сверхновые. Астрономы с помощью радиотелескопа CHIME, размещенного в Канаде, обнаружили мертвую галактику возрастом 11 млрд лет, которая выпускает загадочные вспышки света. Но этого не должно происходить, а потому ученые пока точно не могут объяснить данное явление. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Live Science.

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Загадочной вспышкой света, которую обнаружили астрономы является мощный космический взрыв, известный как быстрый радиовсплеск (FRB). Это кратковременная вспышка радиоизлучения, которая может иметь яркость эквивалентную свету миллионов звезд. При этом FRB существуют всего несколько миллисекунд, а затем полностью исчезают.

Сейчас астрономам известно о существовании одиночных и повторяющихся быстрых радиовсплесках. Считается, что FRB возникают вместе со взрывами сверхновых, когда умирают массивные звезды. Это значит, что это радиоизлучение должно возникать в молодых галактиках, где активно формируются новые звезды. Чем больше звезд в галактике, тем больше появляется сверхновых.

Художественное представление мертвой галактики (справа) в сравнении с Млечным Путем Фото: Live Science

Авторы исследования обнаружили сразу 22 радиосигнала, исходящих от повторяющегося FRB в неожиданном месте. Оказалось, что это радиоизлучение возникло на окраине древней галактики, которой 11 млрд лет. Она считается мертвой, ведь в ней давно прекратился процесс формирования новых звезд.

Ученые считают, что новое открытие не говорит о том, что эта галактика каким-то образом оживает и создает новые звезды. С другой стороны, обнаруженный FRB является аномальным еще и потому, что такое радиоизлучение в основном возникает ближе к центру галактик, но не на их окраинах.

Пока что астрономы предполагают, что источником нового FRB может быть столкновение двух старых звезд. Или же звезда белый карлик (это останки не очень массивных звезд) взорвалась и исчезла, что могло создать загадочное радиоизлучение.

На данный момент у астрономов есть много вопросов, на которые еще предстоит найти ответы.

Как уже писал Фокус, безграничная энергия все ближе, ведь физики установили новый рекорд в "искусственном Солнце" во Франции. Французские физики побили рекорд, установленный учеными из Китая по длительности удержания стабильной плазмы в термоядерном реакторе.

Также Фокус писал о том, что на самом деле мы не совсем верно понимаем первый закон Ньютона и все это благодаря ошибке, сделанной 300 лет назад.