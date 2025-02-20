Почти 300 лет мы неправильно понимали главный закон физики: что выяснили ученые

Не совсем верный перевод первого закона Ньютона немного меняет его суть.

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Знаменитый ученый Исаак Ньютон в 1687 году записал на латыни свои три известных закона. Эти законы Ньютона, которые являются одними из главных в современной физике, описывает движение любых объектов во Вселенной. Благодаря законам Ньютона, которые были переведены на многие языки ученые получили понимание фундаментальных принципов физики. Но авторы статьи, опубликованной в журнале Philosophy of Science, считают, что более 300 лет мы немного неправильно понимали изначальную формулировку первого закона Ньютона, пишет ScienceAlert.

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Первый закон Ньютона или закон инерции, в современной интерпретации гласит, что в инерциальных системах отсчета, относительно которых материальные точки, если на них не действуют внешние силы, находятся в состоянии покоя или же находятся в состоянии движения по прямой линии.

Но авторы статьи обнаружили, что первый закон Ньютона был переведен с латыни на английский язык в 1729 году не совсем правильно. Ученые указывают на то, что, исходя из этого перевода ученые понимали закон инерции таким образом, что объект будет продолжать двигаться по прямой линии или оставаться в состоянии покоя, если только не будут задействованы внешние силы. Такое описание хорошо работает, пока не становится ясно, что внешние силы постоянно действуют на объект. Ученые говорят, что это скорее всего Ньютон учитывал при создании своего первого закона движения.

Ученые изучили научные архивы и выяснили, что неправильная формулировка первого закона Ньютона сохранялась сотни лет. Только 26 лет назад группа ученых обнаружила, что одно из латинских слов было переведено как если, а не поскольку. То есть в формулировке Ньютона часть его закона звучала как "поскольку на них не действуют внешние силы".

Исаак Ньютон Фото: Jerusalem’s Hebrew University

По словам авторов статьи, Ньютон не имел в виду, что объект сохраняет свой импульс, пока на него не действуют внешние силы. Вместо этого физик имел в виду, что каждое изменение импульса объекта, то есть его толчок, поворот или падение, происходит из-за влияния внешних сил.

Ученые говорят, что правильная интерпретация закона инерции вернула одному из главных законов физики его первоначальное значение. Хотя это исправление перевода закона Ньютона не прижилось. Некоторые ученые считают, что едва ли стоит спорить о том, что не меняет основного положения первого закона Ньютона.

По словам авторов статьи, действительно исправленная формулировка этого закона Ньютона не меняет принципов современной физики, но она показывает ход мыслей знаменитого ученого. Более тщательное изучение научных работ Ньютона показывает, зачем он вообще создал законы движения.

Исходя из принятого сейчас перевода первого закона Ньютона, где говорится о том, что объекты двигаются по прямым линиям, пока внешние силы не заставят их действовать иначе, возникает важный вопрос. Зачем Ньютон создал закон про объекты, на которые не действуют внешние силы, если во Вселенной такого не существует? На объекты всегда что-то оказывает влияние, например, гравитация и трение. Например, эксперт по научным работам Ньютона Джордж Смит считает, что смысл первого закона Ньютона состоит в том, что ученый сделал вывод о существовании внешних сил.

Авторы статьи говорят, что лучше всего иллюстрирует первый закон Ньютона, согласно примерам самого знаменитого физика, обычный вращающийся волчок. Этот объект замедляет свое движение из-за трения о воздух. Ньютон показал, как первый закон движения, в его понимании, применяется к ускоряющимся объектам, на которые действуют внешние силы, то есть его можно применить к объектам в реальном мире.

Лучше всего иллюстрирует первый закон Ньютона, согласно примерам самого знаменитого физика, обычный вращающийся волчок Фото: ScienceAlert

Ученые считают, что измененная формулировка первого закона Ньютона раскрывает одну из самых фундаментальных идей физика, которая была революционной XVII веке. То есть планеты, звезды и другие космические объекты управляются теми же законами физики, что и объекты на Земле.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили в глубоком космосе ускорители частиц, которые они постоянно бомбардируют Землю. Новое исследование меняет представление о микроквазарах, создающих космические лучи.

Также Фокус писал о том, что физикам удалось создать новый высокотемпературный сверхпроводник на основе никеля. Это достижение приближает ученых к созданию материалов, которые являются сверхпроводниками при комнатной температуре. Такие материалы могут произвести революцию, как в передаче энергии, так и в производстве разных высокотехнологичных устройств.