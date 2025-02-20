Майже 300 років ми неправильно розуміли головний закон фізики: що з'ясували вчені

Не зовсім правильний переклад першого закону Ньютона трохи змінює його суть.

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Знаменитий учений Ісаак Ньютон 1687 року записав латиною свої три відомі закони. Ці закони Ньютона, які є одними з головних у сучасній фізиці, описують рух будь-яких об'єктів у Всесвіті. Завдяки законам Ньютона, які були перекладені багатьма мовами, вчені отримали розуміння фундаментальних принципів фізики. Але автори статті, опублікованої в журналі Philosophy of Science, вважають, що понад 300 років ми трохи неправильно розуміли початкове формулювання першого закону Ньютона, пише ScienceAlert.

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Перший закон Ньютона або закон інерції, у сучасній інтерпретації свідчить, що в інерціальних системах відліку, відносно яких матеріальні точки, якщо на них не діють зовнішні сили, перебувають у стані спокою або ж перебувають у стані руху по прямій лінії.

Але автори статті виявили, що перший закон Ньютона було перекладено з латині на англійську мову в 1729 році не зовсім правильно. Вчені вказують на те, що, виходячи з цього перекладу, вчені розуміли закон інерції таким чином, що об'єкт буде продовжувати рухатися по прямій лінії або залишатися в стані спокою, якщо тільки не будуть задіяні зовнішні сили. Такий опис добре працює, поки не стає зрозуміло, що зовнішні сили постійно діють на об'єкт. Учені кажуть, що найімовірніше, Ньютон враховував це під час створення свого першого закону руху.

Учені вивчили наукові архіви і з'ясували, що неправильне формулювання першого закону Ньютона зберігалося сотні років. Тільки 26 років тому група вчених виявила, що одне з латинських слів було перекладено як якщо, а не оскільки. Тобто у формулюванні Ньютона частина його закону звучала як "оскільки на них не діють зовнішні сили".

Ісаак Ньютон Фото: Jerusalem’s Hebrew University

За словами авторів статті, Ньютон не мав на увазі, що об'єкт зберігає свій імпульс, поки на нього не діють зовнішні сили. Замість цього фізик мав на увазі, що кожна зміна імпульсу об'єкта, тобто його поштовх, поворот або падіння, відбувається через вплив зовнішніх сил.

Учені кажуть, що правильна інтерпретація закону інерції повернула одному з головних законів фізики його первісне значення. Хоча це виправлення перекладу закону Ньютона не прижилося. Деякі вчені вважають, що навряд чи варто сперечатися про те, що не змінює основного положення першого закону Ньютона.

За словами авторів статті, справді виправлене формулювання цього закону Ньютона не змінює принципів сучасної фізики, але воно показує хід думок знаменитого вченого. Більш ретельне вивчення наукових праць Ньютона показує, навіщо він узагалі створив закони руху.

Виходячи з прийнятого зараз перекладу першого закону Ньютона, де йдеться про те, що об'єкти рухаються прямими лініями, поки зовнішні сили не змусять їх діяти інакше, виникає важливе питання. Навіщо Ньютон створив закон про об'єкти, на які не діють зовнішні сили, якщо у Всесвіті такого не існує? На об'єкти завжди щось впливає, наприклад, гравітація і тертя. Наприклад, експерт з наукових робіт Ньютона Джордж Сміт вважає, що сенс першого закону Ньютона полягає в тому, що вчений зробив висновок про існування зовнішніх сил.

Автори статті кажуть, що найкраще ілюструє перший закон Ньютона, згідно з прикладами найзнаменитішого фізика, звичайна дзиґа, що обертається. Цей об'єкт уповільнює свій рух через тертя об повітря. Ньютон показав, як перший закон руху, в його розумінні, застосовується до об'єктів, що прискорюються, на які діють зовнішні сили, тобто його можна застосувати до об'єктів у реальному світі.

Найкраще ілюструє перший закон Ньютона, згідно з прикладами найзнаменитішого фізика, звичайна дзиґа, що обертається Фото: ScienceAlert

Вчені вважають, що змінене формулювання першого закону Ньютона розкриває одну з найбільш фундаментальних ідей фізика, яка була революційною XVII столітті. Тобто планети, зірки та інші космічні об'єкти керуються тими самими законами фізики, що й об'єкти на Землі.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили в глибокому космосі прискорювачі частинок, які вони постійно бомбардують Землю. Нове дослідження змінює уявлення про мікроквазари, що створюють космічні промені.

Також Фокус писав про те, що фізикам вдалося створити новий високотемпературний надпровідник на основі нікелю. Це досягнення наближає вчених до створення матеріалів, які є надпровідниками за кімнатної температури. Такі матеріали можуть зробити революцію, як у передачі енергії, так і у виробництві різних високотехнологічних пристроїв.