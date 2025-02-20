Астрономи виявили в глибокому космосі прискорювачі частинок: вони постійно бомбардують Землю

Нове дослідження змінює уявлення про мікроквазари, що створюють космічні промені.

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За допомогою космічного телескопа Fermi астрономи виявили, що навіть мікроквазари, системи, де невелика чорна діра пожирає невелику зірку, є потужними природними прискорювачами частинок у космосі. Ці заряджені частинки, відомі як космічні промені, постійно бомбардують Землю. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

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Космічні промені — це заряджені частинки, переважно протони й електрони, які постійно бомбардують нашу планету. Щоб прискорити ці частинки потрібні сильні магнітні поля, велика кількість енергії, а також наявність самих частинок для прискорення. За словами вчених, у релятивістських струменях мікроквазарів, як показуєте дослідження, є всі необхідні компоненти.

Звичайні квазари створюють надмасивні чорні діри, розташовані в центрах деяких галактик. Коли чорні діри активно поглинають матерію та газ, то вона починає яскраво світитися. Тому квазари є одними з найяскравіших джерел світла в космосі.

Якщо надмасивні чорні діри мають масу в мільйони і мільярди разів більшу, ніж у Сонця, то чорні діри, що створюють мікроквазари, мають масу, що у кілька сотень більша за масу нашої зірки.

На ілюстрації показана чорна діра, що повільно поглинає зірку Фото: space.com

При цьому мікроквазари являють собою систему, що складається з чорної діри, а також зірки, яку перша поглинає. Але на відміну від відносно швидкого поглинання зірок надмасивними чорними дірами в мікроквазарах зірка руйнується повільно. Але в результаті поглинання зірки чорна діра випускає потужні релятивістські струмені. Саме вони, як вважають науковці, є природними прискорювачами частинок у космосі.

Мікроквазар GRS 1915+105 Фото: NASA

Такого висновку астрономи дійшли під час вивчення гамма-випромінювання мікроквазара GRS 1915+105, розташованого в Чумацькому Шляху. Але вчених чекав сюрприз. Причина в тому, що цей мікроквазар складається з чорної діри, маса якої в 14 разів більша за масу Сонця, і вона повільно поглинає зірку з масою приблизно 50% маси Сонця.

Але раніше вважалося, що мікроквазари, здатні прискорювати частинки, повинні мати в системі тільки дуже масивні зірки.

Це відкриття означає, що навіть система з чорною дірою, яка повільно поглинає маленьку зірку, може досить прискорити частинки для створення гамма-випромінювання. Це означає, що внесок мікроквазарів, яких дуже багато в Чумацькому Шляху, у створення космічних променів у нашій галактиці може бути більшим, ніж очікували вчені.

Як уже писав Фокус, найдальший апарат NASA готується перетнути кордон Сонячної системи. Космічний апарат "Нові горизонти" повинен здійснити історичну подію вже в найближчому майбутньому, що допоможе краще зрозуміти найдальші куточки нашої зоряної системи.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили велику популяцію чорних дір проміжної маси, які дуже складно виявити, але вони можуть допомогти в розгадці однієї з головних таємниць космосу.