Плутон уже позаду: найдальший апарат NASA готується перетнути кордон Сонячної системи

Космічний апарат "Нові горизонти" має здійснити історичну подію вже в найближчому майбутньому, що допоможе краще зрозуміти найдальші куточки нашої зоряної системи.

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Космічний апарат NASA "Нові горизонти" є найдальшим зондом у Сонячній системі. Він знаходиться приблизно на відстані 60 астрономічних одиниць від нас (одна астрономічна одиниця — це 150 млн км). У 2015 році він уперше побачив Плутон із близької відстані, а розпочав дослідження найдальших куточків Сонячної системи, де розташований пояс Койпера. Це область космосу, наповнена мільйонами крижаних тіл. Тепер же зонд NASA готується до перетину кордону ударної хвилі. Це межа, на якій відбувається уповільнення сонячного вітру, і це практично межа Сонячної системи, хоча трохи далі знаходиться геліопауза, де вже починається міжзоряне середовище, пише Space.

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Область впливу Сонця називається геліосферою. Вона наповнена сонячним вітром, тобто потоком заряджених частинок, що вилітають із Сонця. Але швидкість сонячного вітру сильно сповільнюється на межі ударної хвилі, тобто однієї із зовнішніх меж геліосфери. Там вплив Сонця зменшується і вже відчувається вплив міжзоряного середовища. Але астрономи мають надто мало інформації про цей регіон космосу, адже межа ударної хвилі знаходиться на відстані приблизно 11 млрд км від нас.

За словами головного дослідника місії "Нові горизонти" Алана Стерна, точно сказати, коли апарат NASA перетне межу ударної хвилі складно, але очікується, що це станеться приблизно у 2027 році. Найголовніше, за словами вчених, що зонд "Нові горизонти" працює так, як потрібно, і всі його 7 приладів функціонують правильно. Передбачається, що цей апарат зможе працювати ще до 2050 року, вивчаючи околиці Сонячної системи, а можливо, і покине її.

Область впливу Сонця називається геліосферою. Вона наповнена сонячним вітром, тобто потоком заряджених частинок, що вилітають із Сонця Фото: NASA/IBEX/Adler Planetarium

За словами вчених, вивчення однієї з головних меж між геліосферою і міжзоряним простором має величезне значення для астрофізики. Хоча апарати "Вояджер-1" і "Вояджер-2" вже давно перетнули межу ударної хвилі, у них на борту не було потрібного обладнання, яке допомогло б, наприклад, дати інформацію про іони захоплення. Ці частинки можуть фактично домінувати в передачі енергії сонячного вітру через кордон ударної хвилі.

Вчені з NASA кажуть, що сам перетин кордону ударної хвилі може зайняти лише 10 хвилин, але, найімовірніше, буде кілька перетинів, оскільки ударна хвиля рухатиметься впродовж кількох днів. У будь-якому разі це буде історична подія для апарату "Нові горизонти". Астрофізики завдяки новим даним зможуть зрозуміти, як працює межа ударної хвилі.

Також учені вважають, що зонд "Нові горизонти" за кілька років може опинитися в центрі нового регіону пояса Койпера, що може довести, що ця ділянка космосу набагато більша за розмірами, ніж вважається.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили невловимі чорні діри і це допоможе розкрити загадку Всесвіту. У результаті нового дослідження вчені виявили сотні невловимих чорних дір, які є відсутньою ланкою в еволюції таких об'єктів.

Також Фокус писав про те, що вчені показали нові зображення того, як відбувається виверження корональних викидів маси на Сонці.