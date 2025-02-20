Астрономи виявили невловимі чорні діри: це допоможе розкрити загадку Всесвіту (фото)

У результаті нового дослідження вчені виявили сотні невловимих чорних дір, які є відсутньою ланкою в еволюції таких об'єктів.

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Астрономи виявили 2444 активні чорні діри, які ховаються в центрі карликових галактик. 298 із них, як припускають учені, є невловимими чорними дірами проміжної маси. Вони вважаються відсутньою ланкою між чорними дірами зоряної маси і надмасивними чорними дірами. Це найбільша кількість виявлених кандидатів на роль чорної діри проміжної маси на сьогоднішній день. Це відкриття має допомогти зрозуміти, яким чином чорні діри набирають масу в мільярди разів більшу, ніж у Сонця. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal, пише Space.

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Досі астрономи виявили лише кілька десятків кандидатів на роль чорної діри проміжної маси, які залишаються невловимими. Але за допомогою приладу DESI, встановленого на телескопі в Національній обсерваторії Кітт-Пік, астрономам вдалося виявити відразу майже 300 таких об'єктів.

Чорні діри проміжної маси перебувають посередині між чорними дірами зоряної маси (їхня маса до 100 разів більша, ніж у Сонця) та надмасивними чорними дірами (їхня маса в тисячі, мільйони та мільярди разів більша, ніж у Сонця). Наразі астрономи припускають, що ці чорні діри можуть бути відсутньою ланкою в процесі зростання чорних дір, коли чорна діра зоряної маси перетворюється на надмасивну чорну діру. Насправді досі астрономи достеменно не знають, яким чином чорні діри можуть стати надмасивними, хоча існує безліч теорій. Саме чорні діри проміжної маси можуть допомогти розкрити одну з головних загадок Всесвіту.

Карликові галактики із середніми чорними дірами Фото: комета

Учені зібрали дані про майже 115 тисяч карликових галактик і в результаті виявили у 2444 з них активні чорні діри, які поглинають навколишню метрію, і цей процес виділяє багато енергії та світла. Розрахунки показали, що 298 чорних діри мають найімовірніше середню масу в діапазоні від 100 до 1000 мас Сонця.

Карликові галактики із середніми чорними дірами Фото: комета

Тепер вчені отримали багато нової інформації, яка може пролити світло як на еволюцію величезних чорних дір, так і на еволюції різних галактик, у центрах яких вони розташовані.

Варто зауважити, що чорні діри проміжної маси виявити дуже складно, адже вони не виявляють такої сильної активності, як надмасивні чорні діри в центрах великих галактик. Чорні діри можна виявити тільки тоді, коли вони активно поглинають матерію. Інакше чорна діра залишиться недоступною для виявлення.

Як уже писав Фокус, у лютому можна побачити унікальний парад планет і такого не буде до 2040 року. Рідко можна спостерігати в нічному небі розміщення майже на одній лінії відразу семи планет Сонячної системи, але це те, що можна буде скоро побачити.

Також Фокус писав про те, що чорна діра в центрі Чумацького Шляху випускає загадкові спалахи світла, які астрономи поки не можуть повністю пояснити.