Астрономы обнаружили неуловимые черные дыры: это поможет раскрыть загадку Вселенной (фото)

В результате нового исследования ученые обнаружили сотни неуловимых черных дыры, которые являются недостающим звеном в эволюции таких объектов.

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Астрономы обнаружили 2444 активные черные дыры, которые скрываются в центре карликовых галактик. 298 из них, как предполагают ученые, являются неуловимыми черными дырами промежуточной массы. Они считаются недостающим звеном между черными дырами звездной массы и сверхмассивными черными дырами. Это самое большое количество обнаруженных кандидатов на роль черной дыры промежуточной массы на сегодняшний день. Данное открытие должно помочь понять, каким образом черные дыры набирают массу в миллиарды раз больше, чем у Солнца. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, пишет Space.

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До сих пор астрономы обнаружили всего несколько десятков кандидатов на роль черной дыры промежуточной массы, которые остаются неуловимыми. Но с помощью прибора DESI, установленного на телескопе в Национальной обсерватории Китт-Пик, астрономам удалось обнаружить сразу почти 300 таких объектов.

Черные дыры промежуточной массы находятся посередине между черными дырами звездной массы (их масса до 100 раз больше, чем у Солнца) и сверхмассивными черными дырами (их масса в тысячи, миллионы и миллиарды раз больше, чем у Солнца). Сейчас астрономы предполагают, что эти черные дыры могут быть недостающим звеном в процессе роста черных дыр, когда черная дыра звездной массы превращается в сверхмассивную черную дыру. На самом деле до сих астрономы точно не знают, каким образом черные дыры могут стать сверхмассивными, хотя существует множество теорий. Именно черные дыры промежуточной массы могут помочь раскрыть одну из главных загадок Вселенной.

Карликовые галактики со средними черными дырами Фото: NOIRLab

Ученые собрали данные о почти 115 тысячах карликовых галактик и в результате обнаружили в 2444 из них активные черные дыры, которые поглощают окружающую метрию и этот процесс выделяет много энергии и света. Расчеты показали, что 298 черных дыры имеют скорее всего среднюю массу в диапазоне от 100 до 1000 масс Солнца.

Карликовые галактики со средними черными дырами Фото: NOIRLab

Теперь ученые получили много новой информации, которая может пролить свет как на эволюцию огромных черных дыр, так и на эволюции разных галактик, в центрах которых они находятся.

Стоит заметить, что черные дыры промежуточной массы обнаружить очень сложно, ведь они не проявляют такой сильной активности, как сверхмассивные черные дыры в центрах крупных галактик. Черные дыры можно обнаружить только тогда, когда они активно поглощают материю. Иначе черная дыра останется недоступной для обнаружения.

Как уже писал Фокус, в феврале можно увидеть уникальный парад планет и такого не будет до 2040 года. Редко можно наблюдать в ночном небе размещение почти на одной линии сразу семи планет Солнечной системы, но это то, что можно будет скоро увидеть.

Также Фокус писал о том, что черная дыра в центре Млечного Пути выпускает загадочные вспышки света, которые астрономы пока не могут полностью объяснить.