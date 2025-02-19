Черная дыра в центре Млечного Пути ведет себя странно: ученые не могут это объяснить (фото)

Оказалось, сверхмассивная черная дыра Стрелец А* не такая спокойная, как считалось.

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Сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики под названием Стрелец A*, масса которой в 4,3 млн раз больше, чем у Солнца, оказывается не такая спокойная, как считалось ранее. Благодаря наблюдениям космического телескопа Уэбб астрономы обнаружили, что аккреционный диск черной дыры почти постоянно создает яркие вспышки света. При этом небольшие вспышки происходят каждые несколько секунд, а более яркие и большие — несколько раз в день. Пока что ученые не могут точно объяснить, что происходит с черной дырой в центре Млечного Пути. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

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Вспышки света, которые создает сверхмассивная черная дыра Стрелец A*

Как известно, сами черные дыры не выпускают свет. Но у них есть аккреционные диски из плазмы, которые окружают черную дыру, и они могут быть очень яркими. Эти диски состоят из материи, которую притягивает к себе черная дыра, чтобы в конечном итоге ее поглотить. Сильная гравитация черной дыры создает турбулентные условия в аккреционном диске, что заставляет его ярко светиться. Считается, что сверхмассивная черная дыра Стрелец A* в центре нашей галактики не так активно поглощает материю, что влияет на яркость ее аккреционного диска, как другие. Но новое исследование показывает, что эта черная дыра не такая спокойная, как считалось.

Первое прямое изображение сверхмассивной черной дыры Стрелец А* Фото: EHT Collaboration

По словам астрономов, вспышки излучения в аккреционных дисках происходят почти у всех сверхмассивных черных дыр, но новое наблюдение показывает, что Стрелец A* является особенной черной дырой. Она проявляет сильную активность и производит необычные вспышки света. Астрономы в течение года наблюдали за поведением черной дыры и смогли обнаружить появление, как слабых и коротких вспышек света, так и очень ярких, и больших.

По словам ученых, наблюдение показало, что черная дыра Стрелец A* является более активной, чем считалось, и создает вспышки света разной яркости почти круглосуточно. Пока что астрономы не обнаружили закономерности в этой активности черной дыры и пока что не понимают, какой процесс создает необычные вспышки света.

Наблюдение показало, что черная дыра Стрелец A* является более активной, чем считалось, и создает вспышки света разной яркости почти круглосуточно Фото: space.com

Астрономы считают, что вспышки, которые продолжаются разные периоды времени, могут быть созданы разными процессами. Возможно, маленькие вспышки вызваны незначительными изменениями в аккреционном диске. Но большие вспышки могут быть связаны со столкновением магнитных полей, когда происходит ускорение заряженных частиц до почти скорости света. Это может приводит к появлению очень ярких вспышек света. Если маленькие вспышки продолжаются всего несколько секунд, то большие вспышки возникают по 5-6 раз в день.

По словам ученых, им удалось увидеть вспышки на разных длинах волн инфракрасного света. Астрономы были удивлены, когда обнаружили, что яркость коротковолновое излучения менялась раньше, чем длинноволнового. Почему так происходит, пока сложно объяснить. Возможно, это связано с тем, что по мере развития вспышки, заряженные частицы теряют свою энергию и эта потеря происходит быстрее на более коротких длинах волн света.

Теперь ученые намерены продолжить свое исследование, чтобы лучше понять, что же на самом деле происходит с черной дырой в центре нашей галактики.

Как уже писал Фокус, частный посадочный модуль Японии облетел Луну перед исторической посадкой и сделал снимок ее поверхности. Посадочный модуль Resilience совершил облет Луны на очень близком расстоянии и готовится приземлиться на ее поверхность через несколько месяцев.

Также Фокус писал о том, что случится с человеком, если в его тело врежется очень маленькая черная дыра. Теоретически это возможно, если речь идет о гипотетических первичных черных дырах размером с атом.