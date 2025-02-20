Плутон уже позади: самый далекий аппарат NASA готовится пересечь границу Солнечной системы

Космический аппарат "Новые горизонты" должен совершить историческое событие уже в ближайшем будущем, что поможет лучше понять самые дальние уголки нашей звездной системы.

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Космический аппарат NASA "Новые горизонты" является самым далеким зондом в Солнечной системе. Он находится примерно на расстоянии 60 астрономических единиц от нас (одна астрономическая единица – это 150 млн км). В 2015 году он впервые увидел Плутон с близкого расстояния, а начал исследование самых дальних уголков Солнечной системы, где находится пояс Койпера. Это область космоса, наполненная миллионами ледяных тел. Теперь же зонд NASA готовится к пересечению границы ударной волны. Это граница, на которой происходит замедление солнечного ветра и это практически граница Солнечной системы, хотя немного дальше находится гелиопауза, где уже начинается межзвездная среда, пишет Space.

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Область влияния Солнца называется гелиосферой. Она наполнена солнечным ветром, то есть потоком заряженных частиц, вылетающих их Солнца. Но скорость солнечного ветра сильно замедляется на границе ударной волны, то есть одной из внешних границ гелиосферы. Там влияние Солнца уменьшается и уже ощущается влияние межзвездной среды. Но астрономы имеют слишком мало информации о данном регионе космоса, ведь граница ударной волны находится на расстоянии примерно 11 млрд км от нас.

По словам главного исследователя миссия "Новые горизонты" Алана Стерна, точно сказать, когда аппарат NASA пересечет границу ударной волны сложно, но ожидается, что это произойдет примерно в 2027 году. Самое главное, по словам ученых, что зонд "Новые горизонты" работает так как нужно и все его 7 приборов функционируют правильно. Предполагается, что данный аппарат сможет работать еще до 2050 года, изучая окраины Солнечной системы, а может быть и покинет ее.

Область влияния Солнца называется гелиосферой. Она наполнена солнечным ветром, то есть потоком заряженных частиц, вылетающих их Солнца Фото: NASA/IBEX/Adler Planetarium

По словам ученых, изучение одной из главных границ между гелиосферой и межзвездным пространством имеет огромное значение для астрофизики. Хотя аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2" уже давно пересекли границу ударной волны, у них на борту не было нужного оборудования, которое помогло бы, например, дать информацию об ионах захвата. Эти частицы могут фактически доминировать в передаче энергии солнечного ветра через границу ударной волны.

Ученые из NASA говорят, что само пересечение границы ударной волны может занять всего 10 минут, но, скорее всего, будет несколько пересечений, поскольку ударная волна будет двигаться в течение нескольких дней. В любом случае это будет историческое событие для аппарата "Новые горизонты". Астрофизики благодаря новым данным смогут понять, как работает граница ударной волны.

Также ученые считают, что зонд "Новые горизонты" через несколько лет может оказаться в центре нового региона пояса Койпера, что может доказать, что этот участок космоса намного больший по размерам, чем считается.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили неуловимые черные дыры и это поможет раскрыть загадку Вселенной. В результате нового исследования ученые обнаружили сотни неуловимых черных дыры, которые являются недостающим звеном в эволюции таких объектов.

Также Фокус писал о том, что ученые показали новые изображения того, как происходит извержение корональных выбросов массы на Солнце.