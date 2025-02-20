Астрономы обнаружили в глубоком космосе ускорители частиц: они постоянно бомбардируют Землю

Новое исследование меняет представление о микроквазарах, создающих космические лучи.

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С помощью космического телескопа Fermi астрономы обнаружили, что даже микроквазары, системы, где небольшая черная дыра пожирает небольшую звезду, являются мощными естественными ускорителями частиц в космосе. Эти заряженные частицы, известные как космические лучи, постоянно бомбардируют Землю. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

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Космические лучи – это заряженные частицы, в основном протоны и электроны, которые постоянно бомбардируют нашу планету. Чтобы ускорить эти частицы требуются сильные магнитные поля, большое количество энергии, а также наличие самих частиц для ускорения. По словам ученых, в релятивистских струях микроквазаров, как показываете исследование, есть все необходимые компоненты.

Обычные квазары создают сверхмассивные черные дыры, расположенные в центрах некоторых галактик. Когда черные дыры активно поглощают материю и газ, то она начинает ярко светиться. Поэтому квазары являются одними из самых ярких источников света в космосе.

Если сверхмассивные черные дыры имеют массу в миллионы и миллиарды раз больше, чем у Солнца, то черные дыры, создающие микроквазары, имеют массу, которая в несколько сотен больше массы нашей звезды.

На иллюстрации показана черная дыра, медленно поглощающая звезду Фото: space.com

При этом микроквазары представляют собой систему, состоящую из черной дыры, а также звезды, которую первая поглощает. Но в отличие от относительно быстрого поглощения звезд сверхмассивными черными дырами в микроквазарах звезда разрушается медленно. Но в результате поглощения звезды черная дыра выпускает мощные релятивистские струи. Именно, они как считают ученые, являются естественными ускорителями частиц в космосе.

Микроквазар GRS 1915+105 Фото: NASA

К такому выводу астрономы пришли при изучении гамма-излучения микроквазара GRS 1915+105, расположенного в Млечном Пути. Но ученых ждал сюрприз. Причина в том, что этот микроквазар состоит из черной дыры, масса которой в 14 раз больше массы Солнца, и она медленного поглощает звезду с массой примерно 50% массы Солнца.

Но ранее считалось, что микроквазары, способные ускорять частицы, должны иметь в системе только очень массивные звезды.

Этот открытие означит, что даже система с черной дырой, медленно поглощающей ​​маленькую звезду, может достаточно ускорить частицы для создания гамма-излучения. Это значит, что вклад микроквазаров, которых очень много в Млечном Пути, в создание космических лучей в нашей галактике может быть больше, чем ожидали ученые.

Как уже писал Фокус, самый далекий аппарат NASA готовится пересечь границу Солнечной системы. Космический аппарат "Новые горизонты" должен совершить историческое событие уже в ближайшем будущем, что поможет лучше понять самые дальние уголки нашей звездной системы.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили большую популяцию черных дыр промежуточной массы, которые очень сложно обнаружить, но они могут помочь в разгадке одной из главных тайн космоса.