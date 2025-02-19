На порозі революції в передачі енергії: фізики створили новий надпровідний матеріал

Фізики створили матеріал, який є надпровідником при температурі, вищій за встановлений поріг у мінус 233 градуси Цельсія за звичайного тиску.

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Вчені створили новий надпровідник на основі нікелю за звичайного тиску або тиску навколишнього середовища. І це великий прорив у створенні надпровідних матеріалів. Новий матеріал на основі нікелю став лише третім після купратів (матеріалів на основі оксиду міді) і матеріалів на основі заліза, який має надпровідність, що перевищує встановлений поріг у мінус 233 градуси Цельсія за звичайного тиску. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише South China Morning Post.

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Фізики заявили, що їхнє досягнення відкриває шлях для подальших досліджень механізмів, які лежать в основі надпровідності. Надпровідність — це явище, за якого матеріал має нульовий електричний опір і відштовхує магнітні поля, коли його температура знижується до критичного значення. Надпровідники можна використовувати, наприклад, при передачі енергії або для створення магнітів для термоядерних реакторів.

Деякі матеріали стають надпровідниками, коли їх охолоджують до температури нижче мінус 250 градусів Цельсія. Але дуже складно отримати матеріал, який би був надпровідником, за температури вище мінус 233 градуси Цельсія.

Такі надпровідники важливі, оскільки їх можна охолоджувати за допомогою рідкого азоту. Більш традиційні надпровідники вимагають більш дорогих і менш ефективних охолоджувачів.

За словами вчених, раніше отримати надпровідність у матеріалі на основі нікелю можна було тільки за дуже високого тиску, який можна порівняти з тиском у надрах Землі. Тепер же фізики змогли підучити надпровідник на основі нікелю при звичайному тиску або тиску навколишнього середовища.

Фізики створили новий нікелатний надпровідник, який складається з нікелю кисню і рідкоземельних металів лантану і празеодиму. Цей матеріал став надпровідником не тільки за звичайного тиску, а й за температури мінус 228 градусів Цельсія.

Вчені мають намір продовжити свою роботу, щоб навчиться отримувати надпровідники за ще більш високої температури, але за звичайного тиску. Зараз багато фізиків працюють над тим, щоб створити надпровідники за максимально високої температури, а в ідеалі, щоб вони існували за кімнатної температури. З їхньою допомогою можна буде передавати енергію без втрат на великі відстані. Також досягнення абсолютної відсутності опору за менш екстремальних температур може спричинити революцію не тільки в передачі енергії, а й у створенні електроніки.

Як уже писав Фокус, ризик зіткнення астероїда-вбивці із Землею зростає і під загрозою перебувають 100 мільйонів людей. Хоча можливе падіння великого астероїда на нашу планету не призведе до масового вимирання, але воно може зруйнувати великий мегаполіс.

Також Фокус писав про те, що дослідження астрофізиків показує, що нам не потрібна темна енергія, для того, щоб пояснити прискорене розширення Всесвіту. Насправді цю ілюзію створюють деякі великомасштабні космічні структури.