Ризик зіткнення астероїда-вбивці із Землею зростає: під загрозою 100 млн осіб

Хоча можливе падіння великого астероїда на нашу планету не призведе до масового вимирання, але воно може зруйнувати великий мегаполіс.

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Згідно з новими розрахунками вчених із NASA, ризик зіткнення космічного каменю, який називають "убивцею міст", зріс до 3,1%. Цей астероїд, завширшки приблизно 54 метри, виявлений у грудні 2024 року, отримав назву 2024 YR4 і може врізатися в Землю наприкінці 2032 року, пише Interesting Engineering.

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Імовірність того, що астероїд 2024 YR4 зіткнеться з нашою планетою, продовжує зростати. Спочатку ризик падіння астероїда вчені оцінювали в 1,7%, потім він підвищився до 2,3%, після цього до 2,6%. Тепер же вчені з NASA вважають, що ризик падіння космічного каменю на Землю через 7 років становить уже 3,1%. З огляду на таку динаміку зростання, можливо, ймовірність події, що може призвести до руйнування великого мегаполісу, знову збільшиться найближчим часом завдяки новим даним. З іншого боку, також існує ймовірність того, що ризик навпаки буде зменшено.

У будь-якому разі навіть із новим прогнозом від NASA ймовірність того, що астероїд 2024 YR4 пролетить повз нашу планету, на сьогодні становить 96,9%. Тому зараз рано панікувати.

Моделювання зовнішнього вигляду астероїда 2024 YR4 Фото: NASA

Хоча потенційний удар астероїда 2024 YR4 і не призведе до масового вимирання на Землі, як це трапилося з динозаврами понад 60 млн років тому, все ж таки він може спричинити великі руйнування локального масштабу. Згідно з розрахунками вчених, астероїд може впасти в будь-якому місці на Землі, включно з Азією, Південною Америкою, Тихим океаном, Атлантичним океаном, Близьким Сходом і Африкою.

Астероїд може впасти на найбільш густонаселені мегаполіси світу, а тому він становить потенційну загрозу для більш ніж 100 млн осіб. Якщо астероїд 2024 YR4 все ж таки впаде на Землю, то внаслідок удару виділиться приблизно в 500 разів більше енергії, ніж від вибуху атомної бомби, яка була скинута на Хіросіму в 1945 році.

Як уже писав Фокус, деякі вчені вважають, що цей астероїд насправді може впасти не на Землю, а на Місяць, хоча така ймовірність також невелика.

Поки що астероїд 2024 YR4 є єдиним великим космічним каменем, ймовірність зіткнення якого із Землею перевищує 1%. Тому вчені мають намір провести детальне вивчення астероїда для того, щоб визначити більш точно траєкторію його польоту. Ці дані допоможуть краще зрозуміти, який ризик він становить для нас насправді.

Також Фокус писав про те, що астрономи отримали пряме зображення астероїда 2024 YR4, хоча на фотографії він виглядає не зовсім так, як можна було б очікувати. Але для цього є причини.

Ще Фокус писав про те, що нове відкриття фізиків кидає виклик уявленню про Всесвіт. Астрофізики вважають, що темна енергія не потрібна для того, щоб пояснити прискорене розширення космосу.

Нагадуємо, що японський посадковий апарат зробив фотографію Місяця з близької відстані і розпочав підготовку до історичного приземлення в районі Моря Холоду, як уже писав Фокус .