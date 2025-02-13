Новий астероїд-убивця не вріжеться в Землю, але постраждає наш сусід: чим це загрожує для нас

Імовірність того, що нещодавно виявлений астероїд 2024 YR4 може впасти на Землю все ще низька, але тепер припускають, що замість цього він вріжеться в Місяць.

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Виявлений наприкінці грудня 2024 року астероїд-вбивця міст 2024 YR4, як його називають науковці, турбує астрономів уже кілька тижнів. Спочатку передбачалося, що цей космічний камінь завширшки приблизно 55 метрів має ймовірність 1,2% впасти на Землю в грудні 2032 року. Пізніше вчені з NASA заявили, що така ймовірність становить уже 2,3%. Нові розрахунки показують, що замість Землі астероїд 2024 YR4, може врізатися в Місяць, хоча така ймовірність також низька. Проте наслідки удару, ймовірно, будуть відчуватися і на нашій планеті, пише Live Science.

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Астероїд 2024 YR4, який летить у бік Землі зі швидкістю приблизно 48 000 км/год, зараз вважається потенційно небезпечним для нашої планети. Його розміру (передбачається, що ширина астероїда становить 55 метрів) недостатньо для того, щоб знищити людську цивілізацію, але його дар може зруйнувати велике місто. Якби такий астероїд упав на нашу планету, то під час удару виділилося б приблизно 8 мегатонн енергії. Це приблизно в 500 разів більше, ніж під час вибуху атомної бомби, скинутої на Хіросіму в 1945 році.

Астероїд 2024 YR4, який летить у бік Землі зі швидкістю приблизно 48 000 км/год, зараз вважається потенційно небезпечним для нашої планети Фото: Forbes

Девід Ренкін з Університету штату Арізона, вважає, що замість того, щоб врізатися в Землю, астероїд 2024 YR4 може впасти на Місяць, хоча така ймовірність становить лише 0,3%. Вчені вважають, що під час удару по поверхні Місяця в космос буде викинуто багато каміння, яке може долетіти до Землі. Але найімовірніше, навіть якщо це станеться, то все це каміння згорить в атмосфері нашої планети і не заподіє жодної шкоди.

Розрахунки Ренкіна показують, що падіння космічного каменю на Місяць буде добре помітним із Землі, адже під час удару вивільниться приблизно в 340 разів більше енергії, ніж під час вибуху атомної бомби, скинутої на Хіросіму.

Моделювання зовнішнього вигляду астероїда 2024 YR4 Фото: NASA

Місяць існує вже понад 4 млрд років і весь цей час на його поверхню падали астероїди різних розмірів. Усі вони залишили безліч кратерів, які добре видно на поверхні супутника Землі. Передбачається, що якщо 2024 YR4 вріжеться в Місяць, то астероїд створить кратер діаметром приблизно 2 км. Для порівняння найбільший кратер на Місяці під назвою басейн Південний полюс-Ейткен має діаметр приблизно 2400 км.

Місяць існує вже понад 4 млрд років і весь цей час на його поверхню падали астероїди різних розмірів. Усі вони залишили безліч кратерів Фото: ScienceAlert

Наразі вчені мають намір використати космічний телескоп Вебб для того, щоб краще вивчити астероїд 2024 YR4, який летить у наш бік, що дасть змогу уточнити його розмір і з'ясувати склад.

За словами Ренкіна, шанси на те, що цей космічний камінь впаде на нашу планету, все ще надзвичайно малі, а тому, згідно з поточними оцінками, існує ймовірність на рівні понад 97%, що він пролетить повз нас у 2032 році.

Як уже писав Фокус, вчені припускали, що астероїд 2024 YR4 за 7 років перебуватиме приблизно в 4 рази ближче до Землі, ніж Місяць, але нестабільність його орбіти може призвести до зіткнення з нашою планетою.

Також Фокус писав про те, що вчені зі США і Китаю зайнялися визначенням точної орбіти астероїда 2024 YR4, щоб зрозуміти, наскільки насправді висока ймовірність його падіння на Землю.

Ще Фокус писав про те, що фізик пояснив, чому він ненавидить те, що показано у фільмі "Зоряний шлях". Буває так, що сценаристи науково-фантастичних фільмів не зовсім правильно розуміють фізику тих чи інших явищ у космосі, а тому помиляються в їхньому поданні на екрані.