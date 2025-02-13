Фізик пояснив, чому він ненавидить те, що показано у фільмі "Зоряний шлях": у чому помилка

Буває так, що сценаристи науково-фантастичних фільмів не зовсім правильно розуміють фізику тих чи інших явищ у космосі, а тому помиляються в їхньому поданні на екрані.

Related video

"Зоряний шлях" — це популярна науково-фантастична кінофраншиза, що складається з багатьох серіалів і фільмів. Вони відомі тим, що деякі технології, представлені там, пізніше стали реальністю, хоча інші поки що залишаються лише фантастикою. Наприклад, це стосується технології варп-двигуна, за допомогою якого комічні кораблі можуть переміщатися космосом швидше за швидкість світла. Деякі вчені вважають, що коли-небудь людство зможе створити такі двигуни. Водночас більшість науково-фантастичних фільмів не показують реальну фізику, що існує у Всесвіті. Одна помилка у фільмі "Зоряний шлях: Покоління", що вийшов на екрани в 1994 році, нещодавно сильно стурбувала фізика Джеремі Тінкера з Нью-Йоркського університету, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У цьому фільмі головний лиходій на ім'я Толіан Соран, запускає ракету в місцеву зірку, намагаючись потрапити в інший вимір під назвою Нексус. Це не те, що турбує Тінкера. Хоча поки що немає жодних доказів того, що існують додаткові виміри, все ж фізики розглядають таку ймовірність. Що стурбувало вченого, так це фізика самої ракетної атаки та її вплив на зірку.

За словами Тінкера, перша проблема полягає в тому, як швидко ракета досягає зірки. Якщо припустити, що зірка перебувала приблизно на тій самій відстані від планети, з якої завдавали ракетного удару, що і Земля від Сонця, то швидкість польоту ракети не відповідає реальній фізиці.

Для того, щоб випромінювання Сонця досягло Землі, потрібно приблизно 10 хвилин, адже світло летить зі швидкістю світла. Але ракета у фільмі досягла зірки всього за кілька секунд. Хоча Тінкер каже, що, якщо у фільмі є варп-здивувач, який дає змогу переміщатися швидше за швидкість світла, то нехай буде і ракета, що порушує закони фізики.

Але найбільше Тінкер не любить момент у фільмі, який показаний неправильно. Коли ракета врізається в зірку і припиняє виробництво енергії в ядрі, то герої фільму бачать, як зірка негайно стає дуже тьмяною.

Але насправді цього не може бути. За словами фізика, навіть якби вдалося зупинити термоядерний синтез у ядрі зірки, то ви б не помітили цього на поверхні зірки, принаймні, дуже тривалий час. Річ у тім, що фотонам, частинкам світла, потрібно майже 30 000 років, щоб пройти від точки, де вони створюються в ядрі зірки, до того, як вони досягнуть її поверхні і стануть видимими у вигляді випромінювання.

Також у фільмі показано, як зірка після нанесення ракетного удару розширюється і поглинає планету за лічені миті, знову порушуючи правила фізики.

У цьому випадку, за словами Тінкера, такі явища дійсно відбуваються. Якщо у зірки припиняється термоядерний синтез, а значить і вироблення енергії для підтримки її життя, то ядро стискається, а зовнішня частина зірки розширюється. Потім стискається і вона. Після цього відбувається вибух наднової. Але так помирають тільки дуже масивні зірки і цей процес не відбувається дуже швидко.

Як уже писав Фокус, астрофотограф створив ідеальне зображення параду планет Сонячної системи. На складеному зображенні показано шість планет поруч із Місяцем, що дає рідкісну можливість порівняти їхні розміри, як їх видно із Землі.

Також Фокус писав про те, що вчені вперше виявили невловиму частинку нейтрино, що має найбільшу енергію серед раніше виявлених подібних елементарних частинок. Фізики вважають, що у створенні цієї частинки замішана або чорна діра, або випромінювання, що виникло незабаром після Великого вибуху.