Астрофотограф створив ідеальне зображення параду планет Сонячної системи (фото)

На складеному зображенні показано шість планет поруч із Місяцем, що дає рідкісну можливість порівняти їхні розміри, як їх видно із Землі.

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Французький астрофотограф Гвенаель Бланк зробив фотографії Місяця, Венери, Марса, Юпітера, Сатурна, Урана і Нептуна і створив на основі цих знімків одне складене зображення. Кожен учасник параду планет був знятий з однаковим збільшенням, що означає, що вони ідеально масштабовані, пише Live Science.

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На новій складеній фотографії можна побачити розміщені в один ряд у так званому параді планет шість світів Сонячної системи, які знаходяться поруч із Місяцем. Ця складена фотографія пропонує рідкісну можливість порівняти розміри всіх цих світів, як їх видно із Землі.

Бланк об'єднав фотографії Місяця, Юпітера, Сатурна, Марса, Нептуна та Урана. Також астрофотограф зробив фотографію Венери і Місяця, які вишикувалися в ряд над Ейфелевою вежею в Парижі.

Для створення фотографій планет і супутника Землі було використано цифрову камеру, прикріплену до телескопа. На складеному зображенні всі об'єкти розміщені в міру віддалення від нашої планети, тобто спочатку йде Місяць, потім Венера, після неї розташований Марс, а далі розташовані газові гіганти Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун.

На складеному зображенні всі об'єкти розміщені в міру віддалення від нашої планети, тобто спочатку йде Місяць, потім Венера, після неї розташований Марс, а далі розташовані газові гіганти Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун Фото: Live Science

За словами Бланка, на складовій фотографії немає Меркурія, адже його буде добре видно лише наприкінці лютого. Найлегше було зробити зображення Місяця, Марса, Юпітера та Урана, адже вони перебували високо в небі.

Звичайно ж усі ці світи Сонячної системи не перебували в ідеально рівному розташуванні на небі, але Бланк використовував однакові налаштування збільшення для кожного зображення, а отже, розміри цих об'єктів ідеально масштабовані.

Астрофотограф зробив фотографію Венери і Місяця, які вишикувалися в ряд над Ейфелевою вежею в Парижі Фото: Live Science

З цієї причини Місяць виглядає таким величезним порівняно з Ураном і Нептуном, а Венера і Юпітер здаються приблизно одного розміру, хоча остання планета приблизно в 10 разів більша за першу. За словами Бланка, це складене зображення дає гарне уявлення про видимий розмір кожної планети.

Водночас протягом наступних кількох тижнів можна побачити вражаюче вирівнювання планет, коли одразу кілька планет Сонячної системи під час спостереження із Землі шикуються близько одна до одної на одному боці від Сонця і їх видно одночасно. Це явище часто називають парадом планет.

Якщо є хороші умови, тобто щонайменше дуже темне і не забруднене світлом небо, то неозброєним оком можна побачити одразу п'ять планет одночасно: Меркурій, Венеру, Марс, Юпітер і Сатурн. Водночас, щоб побачити більш тьмяні Уран і Нептун знадобиться телескоп.

Приблизно наприкінці лютого, на початку березня, настане пік вирівнювання планет, коли всі сім планет вишикуються в майже пряму лінію на нічному небі.

Як уже писав Фокус, 14 лютого в нічному небі найяскравішою планетою буде Венера.

Також Фокус писав про те, що фізики виявили примарну частинку з найвищою енергією. Енергія цієї елементарної частинки в 30 000 разів більша, ніж може створити при прискоренні частинок Великий адронний колайдер.