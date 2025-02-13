Астрофотограф создал идеальное изображение парада планет Солнечной системы (фото)

На составном изображении показаны шесть планет рядом с Луной, что дает редкую возможность сравнить их размеры, как они видны с Земли.

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Французский астрофотограф Гвенаэль Бланк сделал фотографии Луны, Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна и создал на основе этих снимков одно составное изображение. Каждый участник парада планет был снят с одинаковым увеличением, что означает, что они идеально масштабированы, пишет Live Science.

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На новой составной фотографии можно увидеть размещенные в один ряд в так называемой параде планет шесть миров Солнечной системы, которые находятся рядом с Луной. Эта составная фотография предлагает редкую возможность сравнить размеры всех этих миров, как они видны с Земли.

Бланк объединил фотографии Луны, Юпитера, Сатурна, Марса, Нептуна и Урана. Также астрофотограф сделал фотографию Венеры и Луны, которые выстроились в ряд над Эйфелевой башней в Париже.

Для создания фотографий планет и спутника Земли была использована цифровая камера, прикрепленная к телескопу. На составном изображении все объекты размещены по мере удаления от нашей планеты, то есть сначала идет Луна, затем Венера, после нее расположен Марс, а далее находятся газовые гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

На составном изображении все объекты размещены по мере удаления от нашей планеты, то есть сначала идет Луна, затем Венера, после нее расположен Марс, а далее находятся газовые гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун Фото: Live Science

По словам Бланка, на составной фотографии нет Меркурия, ведь он будет хорошо виден только в конце февраля. Легче всего было сделать изображения Луны, Марса, Юпитера и Урана, ведь они находились высоко в небе.

Конечно же все эти миры Солнечной системы не находились в идеально ровном расположении на небе, но Бланк использовал одинаковые настройки увеличения для каждого изображения, а значит размеры этих объектов идеально масштабированы.

Астрофотограф сделал фотографию Венеры и Луны, которые выстроились в ряд над Эйфелевой башней в Париже Фото: Live Science

По этой причине Луна выглядит такой огромной по сравнению с Ураном и Нептуном, а Венера и Юпитер кажутся примерно одного размера, хотя последняя планета примерно в 10 раз больше первой. По словам Бланка, это составное изображение дает хорошее представление о видимом размере каждой планеты.

В то же время в течение следующих нескольких недель можно увидеть впечатляющее выравнивание планет, когда сразу несколько планет Солнечной системы при наблюдении с Земли выстраиваются близко друг к другу по одну сторону от Солнца и видны одновременно. Это явление часто называют парадом планет.

Если есть хорошие условия, то есть как минимум очень темное и не загрязненное светом небо, то невооруженным глазом можно увидеть сразу пять планет одновременно: Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн. В то же время, чтобы увидеть более тусклые Уран и Нептун понадобится телескоп.

Примерно в конце февраля, начале марта, наступит пик выравнивания планет, когда все семь планет выстроятся в почти прямую линию на ночном небе.

Как уже писал Фокус, 14 февраля в ночном небе самой яркой планетой будет Венера.

Также Фокус писал о том, что физики обнаружили призрачную частицу с самой высокой энергией. Энергия этой элементарной частицы в 30 000 раз больше, чем может создать при ускорении частиц Большой адронный коллайдер.