Физик объяснил, почему он ненавидит то, что показано в фильме "Звездный путь": в чем ошибка

Бывает так, что сценаристы научно-фантастических фильмов не совсем правильно понимают физику тех или иных явлений в космосе, а потому ошибаются в их представлении на экране.

Related video

"Звездный путь" – это популярная научно-фантастическая кинофраншиза, состоящая из многих сериалов и фильмов. Они известны тем, что некоторые технологии, представленные там, позже стали реальностью, хотя другие пока еще остаются лишь фантастикой. Например, это касается технологии варп-двигателя, с помощью которого комические корабли могут перемещаться по космосу быстрее скорости света. Некоторые ученые считают, что когда-нибудь человечество сможет создать такие двигатели. В то же время большинство научно-фантастических фильмов не показывают реальную физику, существующую во Вселенной. Одна ошибка в фильме "Звездный путь: Поколения", вышедшего на экраны в 1994 году, недавно сильно обеспокоила физика Джереми Тинкера из Нью-Йоркского университета, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В этом фильме главный злодей по имени Толиан Соран, запускает ракету в местную звезду, пытаясь попасть в другое измерение под названием Нексус. Это не то, что беспокоит Тинкера. Хотя пока нет никаких доказательств того, что существуют дополнительные измерения, все же физики рассматривают такую вероятность. Что обеспокоило ученого, так это физика самой ракетной атаки и ее влияние на звезду.

По словам Тинкера, первая проблема состоит в том, как быстро ракета достигает звезды. Если предположить, что звезда находилась примерно на том же расстоянии от планеты, с которой наносился ракетный удар, что и Земля от Солнца, то скорость полета ракеты не соответствует реальной физике.

Для того, чтобы излучение Солнца достигло Земли нужно примерно 10 минут, ведь свет летит со скоростью света. Но ракета в фильме достигла звезды всего за несколько секунд. Хотя Тинкер говорит, что, если в фильме есть варп-дивгатель, позволяющий перемещаться быстрее скорости света, то пусть будет и ракета, нарушающая законы физики.

Но больше всего Тинкер не любит момент в фильме, который показан неправильно. Когда ракета врезается в звезду и прекращает производство энергии в ядре, то герои фильма видят, как звезда немедленно становится очень тусклой.

Но на самом деле этого не может быть. По словам физика, даже если бы удалось остановить термоядерный синтез в ядре звезды, то вы бы не заметили этого на поверхности звезды, по крайней мере, очень длительное время. Дело в том, что фотонам, частицам света, требуется почти 30 000 лет, чтобы пройти от точки, где они создаются в ядре звезды, до того, как они достигнут ее поверхности и станут видимыми в виде излучения.

Также в фильме показано, как звезда после нанесения ракетного удара расширяется и поглощает планету за считанные мгновения, снова нарушая правила физики.

В данном случае, по словам Тинкера, такие явления действительно происходят. Если у звезды прекращается термоядерный синтез, а значит и выработка энергии для поддержания ее жизни, то ядро сжимается, а внешняя часть звезды расширяется. Затем сжимается и она. После этого происходит взрыв сверхновой. Но так умирают только очень массивные звезды и этот процесс не происходит очень быстро.

Как уже писал Фокус, астрофотограф создал идеальное изображение парада планет Солнечной системы. На составном изображении показаны шесть планет рядом с Луной, что дает редкую возможность сравнить их размеры, как они видны с Земли.

Также Фокус писал о том, что ученые впервые обнаружили неуловимую частицу нейтрино, имеющую самую большую энергию среди ранее обнаруженных подобных элементарных частиц. Физики считают, что в создании этой частицы замешана либо черная дыра, либо излучение, возникшее вскоре после Большого взрыва.