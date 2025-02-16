Учені отримали зображення великого астероїда, який скоро може впасти на Землю (фото)

Хоча ймовірність зіткнення астероїда 2024 YR4 із Землею становить лише 2,3%, астрономи пильно спостерігають за траєкторією польоту небезпечного космічного каменю.

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Наприкінці січня однією з головних астрономічних новин стало повідомлення про те, що астероїд 2024 YR4, розмір якого оцінюють у 55 метрів, може зіткнутися із Землею наприкінці 2032 року. На сьогодні ймовірність того, що він впаде на нашу планету, становить лише 2,3%. Проте вчені продовжують уважно стежити за польотом цього космічного каменю, який зараз летить у бік Землі зі швидкістю майже 50 000 км/год. Нещодавно астрономи з NASA отримали зображення астероїда 2024 YR4, хоча на знімку він виглядає не так, як можна було б очікувати, пише Space.

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Астрономи з NASA хочуть більше дізнатися про астероїд 2024 YR4, який являє собою небезпечний для нашої планети космічний камінь, незважаючи на те, що шанси зіткнення із Землею невеликі. За словами вчених, якщо цей камінь все ж таки вріжеться в Землю, то він не спричинить катастрофи планетарного масштабу, але може зруйнувати великий мегаполіс, враховуючи його потенційний розмір.

Астрономи отримали знімок астероїда 2024 YR4, де він виглядає як пляма світла, за допомогою телескопа обсерваторії Джеміні південь Фото: NASA

Астрономи отримали знімок астероїда 2024 YR4, де він виглядає як пляма світла, за допомогою телескопа обсерваторії Джеміні південь, розташованої на висоті 2700 метрів на вершині гори Серро-Пачон у Чилі. Коли було зроблено фотографію, астероїд перебував на відстані приблизно 60 млн км від Землі і 209 млн км від Сонця. За словами вчених, отримати фотографію астероїда було складно, адже він не відбиває мало сонячного світла і знаходиться далеко від нас. Також спостереженням заважало дуже яскраве світло Місяця.

Коли було зроблено фотографію, астероїд перебував на відстані приблизно 60 млн км від Землі і 209 млн км від Сонця Фото: NASA

Астероїд 2024 YT4 було вперше виявлено наприкінці грудня 2024 року, і поки що він залишається одним із найнебезпечніших космічних об'єктів для Землі. Водночас астрономи вважають, що, можливо, ймовірність зіткнення астероїда 2024 YT4 із Землею найближчими роками знизиться, коли буде більш точно вивчено траєкторію його польоту.

Моделювання зовнішнього вигляду астероїда 2024 YR4 Фото: NASA

Як уже писав Фокус, нещодавно астрономи припустили, що замість того, щоб впасти на Землю, цей космічний камінь може врізатися в Місяць. Якщо це станеться, то, можливо, викинуті в результаті удару місячні камені зможуть навіть долетіти до Землі.

Учені кажуть, що найкраще астероїд 2024 YR4 буде видно із Землі 2028 року, коли можна буде зробити точніші прогнози щодо того, впаде він на Землю чи ні 2032 року.

У березні астрономи мають намір вивчити цей космічний камінь за допомогою потужного телескопа Вебб, який розташований на відстані 1,5 млн км від Землі.

Як уже писав Фокус, приватний посадковий модуль досяг Місяця і зробив приголомшливі знімки його поверхні. Посадковий модуль Blue Ghost має приземлитися на супутнику Землі 2 березня. Якщо посадка буде успішною, то вона точно увійде в історію.

Також Фокус писав про те, що астрономи отримали найдетальніше зображення відомої туманності Тарантул, у якій відбувається наймасштабніше формування нових зірок у найближчому космосі.