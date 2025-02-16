Приватний посадковий модуль досяг Місяця і зробив приголомшливі знімки його поверхні (фото)

Посадковий модуль Blue Ghost має приземлитися на супутнику Землі 2 березня. Якщо посадка буде успішною, то вона точно увійде в історію.

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Посадковий модуль під назвою Blue Ghost, який був створений американською компанією Firefly Aerospace, вийшов на орбіту навколо Місяця 14 лютого після польоту в космосі, який тривав майже місяць. Після цієї знаменної події камери посадкового модуля зробили приголомшливі фотографії поверхні Місяця, пише Space.

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Приватний посадковий модуль Blue Ghost запустив свої двигуни на чотири хвилини і 15 секунд, щоб вийти на орбіту навколо Місяця, де він буде кружляти навколо супутника Землі протягом майже двох тижнів. Потім він спробує здійснити успішну посадку на поверхню супутника Землі 2 березня.

За допомогою своїх камер Blue Ghost відзначив знаменну подію, зробивши кілька дивовижних фотографій супутника Землі з близької відстані, на яких видно поверхню, повністю вкриту кратерами. З цих фотографій також було створено відеоролик.

Посадковий модуль Blue Ghost має приземлитися на супутнику Землі 2 березня Фото: space.com

Як уже писав Фокус, посадковий модуль Blue Ghost вирушив у космос на борту ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX 15 січня. Цей модуль має доставити на Місяць 10 наукових і технологічних експериментів NASA, які допоможуть краще зрозуміти місцеве середовище і підготуватися до висадки астронавтів на супутник Землі у 2027 році.

Через 2 тижні Blue Ghost знову запустить свої двигуни для того, щоб спробувати здійснити успішну посадку в районі Моря Криз на Місяці Фото: space.com

Через 2 тижні Blue Ghost знову запустить свої двигуни для того, щоб спробувати здійснити успішну посадку в районі Моря Криз на Місяці. Це море має діаметр 556 км і утворилося понад 3,5 млрд років тому на видимій стороні Місяця.

Якщо посадка Blue Ghost на Місяць буде успішною, то вона точно увійде в історію Фото: space.com

Якщо посадка буде успішною, то вона точно увійде в історію. Адже на сьогодні тільки один приватний посадковий модуль зміг успішно приземлитися на Місяці. Це зробив апарат американської компанії Intuitive Machines у лютому 2024 року. Він приземлився в районі південного полюса Місяця.

Минулого місяця на борту ракети-носія Falcon 9 Blue Ghost був не один. Разом із ним до Місяця вирушив ще один приватний посадковий модуль під назвою Resilience. Він був розроблений японською компанією ispace. Але Resilience має довшу траєкторію польоту до Місяця, а тому вийде на орбіту навколо супутника Землі лише приблизно за 3,5 місяця.

На борту модуля Resilience немає корисних навантажень для NASA, але він також проводитиме наукові дослідження на Місяці. Це вже друга спроба компанії ispace посадити свій апарат на Місяць. Перший посадковий модуль цієї компанії досяг Місяця в березні 2023 року, але розбився під час спроби приземлення через місяць.

Як уже писав Фокус, незабаром після початку польоту до Місяця модуль Blue Ghost зробив приголомшливу фотографію Землі з космосу.

Також Фокус писав про те, скільки людей змогли погуляти по поверхні Місяця понад 50 років тому в рамках програми NASA "Аполлон".

Ще Фокус писав про те, що вчені виявили настільки давні чорні діри, що їх не повинно існувати .