На пороге революции в передаче энергии: физики создали новый сверхпроводящий материал

Физики создали материал, который является сверхпроводником при температуре выше установленного порога в минус 233 градуса Цельсия при обычном давлении.

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Ученые создали новый сверхпроводник на основе никеля при обычном давлении или давлении окружающей среды. И это большой прорыв в создании сверхпроводящих материалов. Новый материал на основе никеля стал всего лишь третьим после купратов (материалов на основе оксида меди) и материалов на основе железа, который имеет сверхпроводимость выше установленного порога в минус 233 градуса Цельсия при обычном давлении. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет South China Morning Post.

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Физики заявили, что их достижение открывает путь для дальнейших исследований механизмов, которые лежат в основе сверхпроводимости. Сверхпроводимость — это явление, при котором материал имеет нулевое электрическое сопротивление и отталкивает магнитные поля, когда его температура снижается до критического значения. Сверхпроводники можно использовать, например, при передаче энергии или для создания магнитов для термоядерных реакторов.

Некоторые материалы становятся сверхпроводниками, когда их охлаждают до температуры ниже минус 250 градусов Цельсия. Но очень сложно получить материал, который бы был сверхпроводником, при температуре выше минус 233 градуса Цельсия.

Такие сверхпроводники важны, поскольку их можно охлаждать с помощью жидкого азота. Более традиционные сверхпроводники требуют более дорогих и менее эффективных охладителей.

По словам ученых, ранее получить сверхпроводимость в материале на основе никеля можно было только при очень высоком давлении, которое можно сравнить с давлением в недрах Земли. Теперь же физики смогли подучить сверхпроводник на основе никеля при обычном давлении или давлении окружающей среды.

Физики создали новый никелатный сверхпроводник, который состоит из никеля кислорода и редкоземельных металлов лантана и празеодима. Этот материал стал сверхпроводником не только при обычном давлении, но и при температуре минус 228 градусов Цельсия.

Ученые намерены продолжить свою работу, чтобы научится получать сверхпроводники при еще более высокой температуре, но при обычном давлении. Сейчас многие физики работают над тем, чтобы создать сверхпроводники при максимально высокой температуре, а в идеале, чтобы они существовали при комнатной температуре. С их помощью можно будет передавать энергию без потерь на большие расстояния. Также достижение абсолютного отсутствия сопротивления при менее экстремальных температурах может произвести революцию не только в передаче энергии, но и в создании электроники.

Как уже писал Фокус, риск столкновения астероида-убийцы с Землей растет и под угрозой находятся 100 миллионов человек. Хотя возможное падение крупного астероида на нашу планету не приведет к массовому вымиранию, но оно может разрушить большой мегаполис.

Также Фокус писал о том, что исследование астрофизиков показывает, что нам не нужна темная энергия, для того, чтобы объяснить ускоренное расширение Вселенной. На самом деле эту иллюзию создают некоторые крупномасштабные космические структуры.