Зі стародавньої мертвої галактики прийшли дивні радіосигнали: вчені не можуть їх пояснити

Мертва галактика, якій уже 11 млрд років, не повинна створювати такі спалахи радіовипромінювання, тому нове відкриття поставило вчених у глухий кут.

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У Всесвіті знаходиться дуже багато так званих мертвих галактик. Вони отримали своє прізвисько через те, що вони давно не створюють нових зірок і в них можна виявити лише дуже старі зірки, а також залишки зоряних вибухів, відомих як наднові. Астрономи за допомогою радіотелескопа CHIME, розміщеного в Канаді, виявили мертву галактику віком 11 млрд років, яка випускає загадкові спалахи світла. Але цього не повинно відбуватися, а тому вчені поки точно не можуть пояснити це явище. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Live Science.

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Загадковим спалахом світла, який виявили астрономи є потужний космічний вибух, відомий як швидкий радіосплеск (FRB). Це короткочасний спалах радіовипромінювання, який може мати яскравість еквівалентну світлу мільйонів зірок. При цьому FRB існують лише кілька мілісекунд, а потім повністю зникають.

Наразі астрономам відомо про існування поодиноких і повторюваних швидких радіосплесків. Вважається, що FRB виникають разом із вибухами наднових, коли помирають масивні зірки. Це означає, що це радіовипромінювання має виникати в молодих галактиках, де активно формуються нові зірки. Що більше зірок у галактиці, то більше з'являється наднових.

Художнє уявлення мертвої галактики (праворуч) у порівнянні з Чумацьким Шляхом Фото: Live Science

Автори дослідження виявили одразу 22 радіосигнали, що походять від повторюваного FRB у несподіваному місці. Виявилося, що це радіовипромінювання виникло на околиці стародавньої галактики, якій 11 млрд років. Вона вважається мертвою, адже в ній давно припинився процес формування нових зірок.

Вчені вважають, що нове відкриття не свідчить про те, що ця галактика якимось чином оживає і створює нові зірки. З іншого боку, виявлений FRB є аномальним ще й тому, що таке радіовипромінювання здебільшого виникає ближче до центру галактик, але не на їхніх околицях.

Поки що астрономи припускають, що джерелом нового FRB може бути зіткнення двох старих зірок. Або ж зірка білий карлик (це рештки не дуже масивних зірок) вибухнула і зникла, що могло створити загадкове радіовипромінювання.

Наразі в астрономів є багато запитань, на які ще належить знайти відповіді.

Як уже писав Фокус, безмежна енергія все ближче, адже фізики встановили новий рекорд у "штучному Сонці" у Франції. Французькі фізики побили рекорд, встановлений вченими з Китаю за тривалістю утримання стабільної плазми в термоядерному реакторі.

Також Фокус писав про те, що насправді ми не зовсім правильно розуміємо перший закон Ньютона і все це завдяки помилці, зробленій 300 років тому.