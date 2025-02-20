Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Технології та наука

Зі стародавньої мертвої галактики прийшли дивні радіосигнали: вчені не можуть їх пояснити

швидкий радіосплеск
Фото: ScienceAlert | Мертва галактика, якій уже 11 млрд років, не повинна створювати такі спалахи радіовипромінювання

Мертва галактика, якій уже 11 млрд років, не повинна створювати такі спалахи радіовипромінювання, тому нове відкриття поставило вчених у глухий кут.

Related video

У Всесвіті знаходиться дуже багато так званих мертвих галактик. Вони отримали своє прізвисько через те, що вони давно не створюють нових зірок і в них можна виявити лише дуже старі зірки, а також залишки зоряних вибухів, відомих як наднові. Астрономи за допомогою радіотелескопа CHIME, розміщеного в Канаді, виявили мертву галактику віком 11 млрд років, яка випускає загадкові спалахи світла. Але цього не повинно відбуватися, а тому вчені поки точно не можуть пояснити це явище. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Загадковим спалахом світла, який виявили астрономи є потужний космічний вибух, відомий як швидкий радіосплеск (FRB). Це короткочасний спалах радіовипромінювання, який може мати яскравість еквівалентну світлу мільйонів зірок. При цьому FRB існують лише кілька мілісекунд, а потім повністю зникають.

Наразі астрономам відомо про існування поодиноких і повторюваних швидких радіосплесків. Вважається, що FRB виникають разом із вибухами наднових, коли помирають масивні зірки. Це означає, що це радіовипромінювання має виникати в молодих галактиках, де активно формуються нові зірки. Що більше зірок у галактиці, то більше з'являється наднових.

галактики Fullscreen
Художнє уявлення мертвої галактики (праворуч) у порівнянні з Чумацьким Шляхом
Фото: Live Science

Автори дослідження виявили одразу 22 радіосигнали, що походять від повторюваного FRB у несподіваному місці. Виявилося, що це радіовипромінювання виникло на околиці стародавньої галактики, якій 11 млрд років. Вона вважається мертвою, адже в ній давно припинився процес формування нових зірок.

Вчені вважають, що нове відкриття не свідчить про те, що ця галактика якимось чином оживає і створює нові зірки. З іншого боку, виявлений FRB є аномальним ще й тому, що таке радіовипромінювання здебільшого виникає ближче до центру галактик, але не на їхніх околицях.

Поки що астрономи припускають, що джерелом нового FRB може бути зіткнення двох старих зірок. Або ж зірка білий карлик (це рештки не дуже масивних зірок) вибухнула і зникла, що могло створити загадкове радіовипромінювання.

Наразі в астрономів є багато запитань, на які ще належить знайти відповіді.

Як уже писав Фокус, безмежна енергія все ближче, адже фізики встановили новий рекорд у "штучному Сонці" у Франції. Французькі фізики побили рекорд, встановлений вченими з Китаю за тривалістю утримання стабільної плазми в термоядерному реакторі.

Також Фокус писав про те, що насправді ми не зовсім правильно розуміємо перший закон Ньютона і все це завдяки помилці, зробленій 300 років тому.