Безграничная энергия все ближе: установлен новый рекорд в "искусственном Солнце" во Франции

Французские физики побили рекорд, установленный учеными из Китая по длительности удержания стабильной плазмы в термоядерном реакторе.

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Новый рекорд был установлен физиками из Франции в термоядерном реакторе WEST. Ученые смогли удерживать горячую плазму в стабильном состоянии в течение более 22 минут. Это на 25% дольше, чем удалось достичь физикам из Китая. Таким образом физики продвинулись вперед на пути к получению чистой, безграничной термоядерной энергии, пишет Interesting Engineering.

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Термоядерная энергия – это то, что поддерживает жизнь нашего Солнца и других звезд. Она выделается в результате термоядерного синтеза, то есть слияния атомов водорода, в их ядрах. Уже несколько десятилетий ученые пытаются сделать так, чтобы можно было в экспериментальных термоядерных реакторах получить больше энергии при запуске термоядерного синтеза, чем было затрачено на сам запуск.

Такие эксперименты проводятся в реакторах типа токамак, которые имеют форма тора. Часто их называют "искусственным Солнцем", ведь в них происходят эксперименты с термоядерным синтезом. Хотя сам термоядерный синтез, при котором используется слияние изотопов водорода, создать не очень сложно, сложнее другое.

Термоядерная энергия – это то, что поддерживает жизнь нашего Солнца и других звезд Фото: NASA

Проблема состоит в том, что физикам нужно создать правильные условия, при которых реакция термоядерного синтеза является самоподдерживающейся, что в итоге приводит к чистому выходу большего количества энергии, чем было затрачено на запуск синтеза.

Это значит, что внутри термоядерного реактора плазму нужно нагреть до температуры 100 – 150 млн градусов Цельсия, создать давление на уровне от 5 до 10 атмосфер в точке реакции, и поддерживать горячую плазму в стабильном состоянии как минимум в течение 10 секунд.

Горячая плазма в в термоядерном реакторе WEST Фото: New Atlas

В реакторе типа токамак, которым является французский WEST, плазма удерживается с помощью очень мощных магнитов в тороидальной камере, создающих сильные магнитные поля. Это позволяет в водородной плазме запустить реакцию термоядерного синтеза.

Во время недавнего эксперимента французские физики смогли удерживать плазму в стабильном состоянии в течение более 22 минут. Если точнее, то рекорд продолжительности удержания стабильной плазмы составил 1337 секунды. Прошлый рекорд в январе установили физики из Китая, и он составил 1066 секунд, как уже писал Фокус.

Термоядерный реактор WEST Фото: New Atlas

По словам физиков, главная цель сейчас состоит не только в достижении очень длительного удержания плазмы в стабильном состоянии, но и в том, чтобы научится управлять плазмой таким образом, чтобы она не разрушала стенки реактора и другие его компоненты.

Теперь ученые намерены побить свой собственный рекорд в ближайшем будущем и достичь стабильного удержания плазмы в течение нескольких часов.

Полученная во время таких экспериментов информация должна стать основной для создания будущих термоядерных электростанций. Они смогут обеспечить безграничной, чистой энергией все человечество на столетия вперед. Но пока что никто не знает, когда ученые научаться получать термоядерную энергию в больших масштабах. Хотя, считается, что это может стать возможным в течение ближайших 30 лет.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что почти 300 лет мы неправильно понимали главный закон физики. Не совсем верный перевод первого закона Ньютона немного меняет его суть.

Также Фокус писал о том, что находящийся дальше всего от нас зонд NASA готовится к пересечению границы ударной волны космической области влияния Солнца. Это событие имеет очень большое значение для астрофизиков.