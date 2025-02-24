Астрономы обнаружили новую вонючую подсказку для поиска инопланетной жизни (фото)

Новый метод, предложенный учеными, помогает определить, какая планета является потенциально обитаемой, а какая – нет.

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Астрономы обнаружили, что сера может быть ключом к тому, чтобы помочь сузить круг поиска внеземной жизни на других планетах. Не то чтобы сера была хорошим признаком того, что планета обитаема. Наоборот, значительное количество диоксида серы в атмосфере планеты является хорошим признаком того, что этот мир непригоден для жизни, и можно смело продолжать поиски дальше. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

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Астрономы продолжают искать внеземную жизнь на других планетах, ведь, вероятно, она зародилась не только на Земле. Как уже писал Фокус, ученые недавно представили исследование, в котором они предполагают, что внеземная жизнь не толкло существует, но и разумные инопланетяне, возможно, являются достаточно распространенным явлением.

Но обнаружить любую внеземную жизнь на другой планете — это очень сложная задача. Даже самые лучшие телескопы пока не могут точно идентифицировать биосигнатуры, то есть газы в атмосфере планеты, которые создает жизнь. Одна из причин состоит в том, что сигналы биосигнатур очень слабые.

Поэтому один из способов сузить список потенциально обитаемых миров состоит в том, чтобы сосредоточиться на поиске водяного пара в атмосфере. Если водяного пара много, значит на планете может существовать инопланетная жизнь.

Жидкая вода, как известно, является ключевым компонентом для создания жизни. Но для этого планета должна находиться в зоне обитаемости своей звезды. То есть на планете созданы условия, чтобы вода не замерзла и не выкипела полностью благодаря правильному расстоянию от звезды.

В Солнечной системе Венера находится рядом с внутренним краем зоны обитаемости Солнца, но температура на ее поверхности достигает более 450 градусов Цельсия и имеет толстую токсичную атмосферу. На другом краю зоны обитаемости находится Марс, но вода там замерзла и заперта в полярных ледяных шапках и под поверхностью.

Венера Фото: NASA

Но даже воду обнаружить на других планетах сложно. Если посмотреть с большого расстояния на Землю и Венеру, то тяжело их отличить друг от друга, хотя первая является обитаемой планетой, а вторая – нет. Спектр их атмосфер слишком похож, чтобы можно было обнаружить водяной пар.

Но авторы нового исследования обнаружили другой газ, который может быть полезен для отделения необитаемых планет от потенциально обитаемых и это диоксид серы. В атмосфере теплых и влажных планет, таких как Земля, очень мало диоксида серы. Дело в том, что дождь удаляет этот газа и переносит его в океаны или почву.

Марс Фото: NASA

Но, по иронии судьбы, в атмосферах таких планет как Венера, также очень мало диоксида серы. В случае с Венерой большое количество ультрафиолетового излучения Солнца превращают диоксид серы в сероводород в верхних слоях атмосферы. Диоксида серы все еще много, но он просачиваться в нижние слои атмосферы, где его невозможно обнаружить.

Но есть планеты, которые вращаются вокруг красных карликов. Эти звезды выпускают мало ультрафиолетового излучения. Поэтому, если бы вокруг такой звезды образовалась сухая, непригодная для жизни планета, в ее верхних слоях атмосферы сохранялось бы много диоксида серы.

Астрономов особенно интересуют планеты, которые вращаются вокруг красных карликов. Одна из причин заключается в том, что красные карлики являются наиболее распространенным типом звезд в нашей галактике. Другая причина заключается в том, что многие ближайшие звезды являются красными карликами, которые имеют радом планеты. Это делает их очень привлекательными целями для поисков внеземной жизни.

Новый метод поиска, основанный на диоксиде серы, не может сказать, на каких планетах может быть жизнь, но он может показать, на каких планетах ее, вероятно, нет. Если астрономы увидят каменистую планету, вращающуюся вокруг красного карлика, и обнаружат много диоксида серы в ее атмосфере, то она, скорее всего, очень похожа на Венеру. То есть там нет воды, а значит и жизни. Но если астрономы не увидят значительного количества диоксида серы, то эта планета станет хорошим кандидатом для последующего наблюдения с целью обнаружения признаков водяного пара и, если повезет, жизни.

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, что необычная галактика-хищник готовится к новому нападению. Ученые выяснили, что далекая деформированная галактика, которая уже поглощала своих соседей в прошлом, имеет новую жертву.