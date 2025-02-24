Необычная галактика-хищник готовится к новому нападению: что выяснили астрономы (фото)

Ученые выяснили, что далекая деформированная галактика, которая уже поглощала своих соседей в прошлом, имеет новую жертву.

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Астрономы изучили необычную эллиптическую галактику с помощью наземного телескопа VLT и обнаружили, что она является космическим хищником, который неоднократно поглощал соседние галактики. Благодаря новому изображению ученые выяснили не только это, но и то, что рядом с этой галактикой находится следующая цель ее поглощения. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Space.

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Недавно, как уже писал Фокус, астрономы выяснили, что давно мертвая карликовая галактика, которая не создает новых звезд, неожиданно снова стала активной. Авторы нового исследования, изучившие далекую галактику NGC 3640, выяснили, что она скоро поглотит своего меньшего соседа. Галактика NGC 3640 находится на расстоянии 88 млн световых лет и имеет необычную форму и отличается от традиционных эллиптических галактик с овальной формой.

Благодаря новым изображениям астрономы выяснили, что NGC 3640 поглощала другие галактики за последние несколько миллиардов лет, и теперь готовится сделать то же самое с меньшей галактикой NGC 3641. Она видна на новой фотографии ниже, чем NGC 3640.

Галактики NGC 3640 видна над галактикой NGC 3641 Фото: space.com

По словам астрономов, в течение своей долгой жизни галактики меняются. Они могут не только забирать звезды и межзвездный газ у других галактик, но и полностью их поглощать. В результате такого события галактики деформируются, что можно увидеть на примере NGC 3640.

Когда происходит сближение двух галактик, то их взаимное гравитационное притяжение усиливается, что приводит к столкновению и последующему слиянию двух объектов. В результате такого события возникает еще большая галактика. Но структуры первоначальных галактик разрушаются.

По словам астрономов, у галактики NGC 3641 еще есть некоторое время, прежде чем она будет поглощена более крупным соседом. На изображениях ученые не увидели признаков того, что структура NGC 3641 меняется под действием гравитации NGC 3640. Это значит, что последняя находится еще далеко от своей новой жертвы.

Астрономы использовали новые данные, чтобы увидеть историю галактики NGC 3640. Все столкновения галактик оставляют своеобразные "шрамы" на теле объекта, который возник в результате столкновения. Обычно это первые звезды, которые были созданы в исходной галактике. Именно благодаря таким звездам астрономы определили, что NGC 3640 ранее поглощала другие галактики.

Как уже писал Фокус, если варп-двигатель возможен, то почему его не создали? Такой двигатель теоретически может помочь путешествовать по космосу быстрее скорости света. Чтобы создать варп-двигатель, понадобится в 10 раз больше отрицательной энергии, чем есть положительной энергии во Вселенной.

Также Фокус писал о том, что впервые Космические силы США обнародовали фотографию своего загадочного беспилотного самолета в то время, когда он находится в космосе. На снимке также вдалеке видна и наша планета.