Незвичайна галактика-хижак готується до нового нападу: що з'ясували астрономи (фото)

Учені з'ясували, що далека деформована галактика, яка вже поглинала своїх сусідів у минулому, має нову жертву.

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Астрономи вивчили незвичайну еліптичну галактику за допомогою наземного телескопа VLT і виявили, що вона є космічним хижаком, який неодноразово поглинав сусідні галактики. Завдяки новому зображенню вчені з'ясували не тільки це, а й те, що поруч із цією галактикою розташована наступна мета її поглинання. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Space.

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Нещодавно, як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, що давно мертва карликова галактика, яка не створює нових зірок, несподівано знову стала активною. Автори нового дослідження, які вивчили далеку галактику NGC 3640, з'ясували, що вона скоро поглине свого меншого сусіда. Галактика NGC 3640 розташована на відстані 88 млн світлових років і має незвичну форму та відрізняється від традиційних еліптичних галактик з овальною формою.

Завдяки новим зображенням астрономи з'ясували, що NGC 3640 поглинала інші галактики за останні кілька мільярдів років, і тепер готується зробити те ж саме з меншою галактикою NGC 3641. Її видно на новій фотографії нижче, ніж NGC 3640.

Галактику NGC 3640 видно над галактикою NGC 3641 Фото: space.com

За словами астрономів, протягом свого довгого життя галактики змінюються. Вони можуть не тільки забирати зірки та міжзоряний газ в інших галактик, а й повністю їх поглинати. У результаті такої події галактики деформуються, що можна побачити на прикладі NGC 3640.

Коли відбувається зближення двох галактик, то їхнє взаємне гравітаційне тяжіння посилюється, що призводить до зіткнення і подальшого злиття двох об'єктів. У результаті такої події виникає ще більша галактика. Але структури початкових галактик руйнуються.

За словами астрономів, у галактики NGC 3641 ще є деякий час, перш ніж її поглине більший сусід. На зображеннях вчені не побачили ознак того, що структура NGC 3641 змінюється під дією гравітації NGC 3640. Це означає, що остання перебуває ще далеко від своєї нової жертви.

Астрономи використали нові дані, щоб побачити історію галактики NGC 3640. Усі зіткнення галактик залишають своєрідні "шрами" на тілі об'єкта, що виник внаслідок зіткнення. Зазвичай це перші зірки, які були створені у вихідній галактиці. Саме завдяки таким зіркам астрономи визначили, що NGC 3640 раніше поглинала інші галактики.

Як уже писав Фокус, якщо варп-двигун можливий, то чому його не створили? Такий двигун теоретично може допомогти подорожувати космосом швидше за швидкість світла. Щоб створити варп-двигун, знадобиться в 10 разів більше негативної енергії, ніж є позитивної енергії у Всесвіті.

Також Фокус писав про те, що вперше Космічні сили США оприлюднили фотографію свого загадкового безпілотного літака в той час, коли він перебуває в космосі. На знімку також вдалині видно і нашу планету.