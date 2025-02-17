Астрономи здивовані: виявлено стародавню мертву галактику, яка несподівано ожила (фото)

За допомогою зображення карликової галактики Leo P вчені зробили несподіване відкриття.

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Космічний телескоп Вебб зробив нову фотографію неправильної карликової галактики Leo P, розташованої на відстані 5,3 млн світлових років від нас. Якщо точніше, що отримано знімок частини галактики з величезною кількістю молодих блакитних зірок. Незважаючи на те, що в цій галактиці процес формування нових зірок припинився понад 12 млрд років тому, виявилося, що вона знову повернулася до життя, пише Live Science.

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Усі великі галактики, такі як Чумацький Шлях, походять із маленьких первинних галактик, які росли, стикалися одна з одною і кожна така взаємодія призводила до появи більшої кількості зірок.

Але деякі первинні галактики все ще існують у Всесвіті в первозданному вигляді вже понад 12 млрд років, але вони містять дуже мало важких хімічних елементів і в основному складаються з водню і гелію.

Однією з таких галактик є неправильна карликова галактика під назвою Leo P. Вона є ізольованою галактикою і розташована досить далеко від галактик Місцевої групи, куди входять Чумацький Шлях і галактика Андромеди, щоб великі сусіди могли справити на неї будь-який вплив.

Хоча вперше галактику Leo P астрономи відкрили 2013 року, лише нещодавно за допомогою космічного телескопа Вебб з'ясувалося, що в ній несподівано формуються нові зірки. Астрономи дуже здивувалися цим відкриттям, адже вважалося, що ізольовані карликові галактики припинили формування нових зірок приблизно 12,8 — 13 млрд років тому в період відомий як епоха реіонізації. Цей період в історії Всесвіту настав слідом за так званими космічними темними віками, коли щільні хмари нейтрального водню блокували світло.

На зображенні телескопа Вебб у правому нижньому кутку показана частина галактики Leo P, наповнена молодими блакитними зірками Фото: NASA

Коли з'явилися перші зірки, а потім вони вибухнули як наднові, то в результаті космос заповнило потужне ультрафіолетове світло, здатне іонізувати атоми водню або розщеплювати їх назад на електрони і протони.

Астрономи вивчили тисячі зірок у карликовій галактиці Leo P і з'ясували, що в ній відбувався процес зореутворення на ранніх етапах історії Всесвіту, але потім він припинився незабаром після епохи реіонізації. Цього і слід було очікувати. Але астрономи також виявили, що мертва галактика ожила через кілька мільярдів років і в ній знову почали формуватися нові зірки.

Астрономи зібрали дані про три інші ізольовані галактики, але виявили, що зореутворення припинилося у всіх них і більше не поновлювалося, тож наразі незрозуміло, що саме сталося з Leo P.

На зображенні телескопа Вебб у правому нижньому кутку показана частина галактики Leo P, наповнена молодими блакитними зірками. Ці зірки мають такий колір через наявність дуже малої кількості важких хімічних елементів.

Як уже писав Фокус, супутники з сонячним вітрилом допоможуть захиститися від небезпечної геомагнітної бурі. Сонячні вітрила, які дозволяють супутникам літати за допомогою сонячного світла, незабаром можуть стати реальністю.

Також Фокус писав про те, що до Чумацького Шляху наближається надмасивна чорна діра, яка, як вважають астрономи, розташована в центрі сусідньої галактики. Прогнозується, що ця галактика зіткнеться з нашою галактикою.