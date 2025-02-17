Супутники із сонячним вітрилом допоможуть захиститися від небезпечної геомагнітної бурі (фото)

Сонячні вітрила, які дають змогу супутникам літати за допомогою сонячного світла, незабаром можуть стати реальністю.

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Технологія сонячного вітрила дасть змогу вченим надавати ранні попередження про появу сонячної або геомагнітної бурі, яка може порушити роботу технологічних систем на Землі, пише Space.

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Сонячне вітрило, яке прикріплене до супутника, використовує частинки світла або фотони, які випромінює Сонце, для того, щоб рухати космічний апарат вперед. Сонячне вітрило забезпечує більш ефективний спосіб переміщення в космосі порівняно з хімічними двигунами.

Наразі вчені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) використовують різні супутники для того, щоб збирати дані про спалахи на Сонці та створювати попередження про появу геомагнітної бурі на Землі, яка може вплинути на різні технології.

Деякі супутники не тільки спостерігають за активністю Сонця, а й відстежують сонячний вітер. Він складається з електронів і протонів, що вилітають із зовнішньої частини атмосфери Сонця під назвою корона. Важливо стежити за сонячним вітром, тому що, коли він стикається з нашою планетою, то може взаємодіяти з магнітним полем Землі, і викликати появу геомагнітної бурі.

Сонячне вітрило, яке прикріплене до супутника, використовує частинки світла або фотони, які випромінює Сонце, для того, щоб рухати космічний апарат уперед. Фото: space.com

Хоча попередження про появу сонячної бурі випускають до того, як це станеться, однаково необхідно більше часу на підготовку, якщо є ймовірність впливу на різні типи технологічних систем, включно з електромережами і GPS.

Тому вчені з продовжують працювати над тим, як майбутні супутники допомагатимуть отримувати більш ранні попередження про геомагнітні бурі. Це означає, що потрібно знайти способи отримувати інформацію незабаром після сонячних спалахів. Ось тут і допоможуть сонячні вітрила.

З їхньою допомогою супутники зможуть переміщатися набагато ближче до Сонця і отримувати необхідні дані набагато раніше, що дасть змогу заздалегідь підготуватися до появи сонячної бурі, кажуть учені.

NOAA зараз займається створенням повномасштабної версії сонячного вітрила в рамках проєкту Solar Cruiser у співпраці з NASA. Після розгортання сонячне вітрило матиме площу 1653 квадратних метри.

NOAA зараз займається створенням повномасштабної версії сонячного вітрила в рамках проекту Solar Cruiser у співпраці з NASA Фото: space.com

Проєкт мають завершити в лютому 2026 року, і якщо все піде за планом, то NOAA сподівається почати використання сонячного вітрила у 2029 році.

Також Фокус писав про випробування сонячного вітрила NASA минулого року і про те, що з ним виникли проблеми.

Як уже писав Фокус, нова теорія підвищує ймовірність існування розумних інопланетян. Люди можуть бути не такою вже й унікальною особливістю у Всесвіті.