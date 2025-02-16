Ми не самотні у Всесвіті: нова теорія підвищує ймовірність існування розумних інопланетян

Люди можуть бути не такою вже й унікальною особливістю у Всесвіті.

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Для того, щоб люди з'явилися на Землі, мало статися багато різних подій. Наша планета мала опинитися на правильній відстані від Сонця, і спочатку мали з'явитися живі клітини, тварини та примати. З огляду на безліч необхідних передумов до нашої появи, може здатися випадковістю, що ми взагалі існуємо. Протягом десятиліть модель "складних кроків" походження людства підтримувала цю ідею. Вона припускає, що, враховуючи, скільки часу знадобилося людям для еволюції, наша поява була вкрай малоймовірною. Згідно з цією моделлю, еволюція будь-якого розумного життя, подібного до людського, була б малоймовірною на будь-якій планеті у Всесвіті. Але нова теорія змінює цю ідею. Розумне життя насправді на будь-якій планеті може бути набагато більш поширеним явищем, ніж передбачалося. Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише Popular Science.

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Учені представили альтернативний спосіб розуміння того, чому нашому виду знадобилися мільярди років для еволюції. Якби ми вимерли, якась інша форма розумного життя могла б легко виникнути замість нас, згідно з новою теорією. При цьому, ймовірно, людство не є єдиним розумним видом у Всесвіті. Автори дослідження вважають, що люди не є еволюційною випадковістю, а являють собою передбачуваний результат еволюції нашої планети, як і будь-яке інше розумне життя.

Модель еволюції зі складними кроками

Першу версію моделі зі складними кроками було запропоновано фізиком Брендоном Картером 1983 року. Він розглянув загальну прогнозовану тривалість життя Сонця і зауважив, що люди з'явилися на Землі в другій половині, коли залишилося всього кілька мільярдів років сонячного світла і придатності для життя. Учений інтерпретував це так, що середній час для розвитку людського життя на будь-якій даній планеті набагато більший, ніж вікно придатності для життя більшості планет. І причина, з якої людям знадобилося так багато часу, щоб з'явитися, полягає в тому, що певна кількість вкрай малоймовірних біологічних "складних кроків" мала відбутися послідовно, щоб це стало можливим.

Автори дослідження зосередилися на п'яти "складних кроках": походження життя, фотосинтезу, еукаріотів, багатоклітинних тварин і людей. Згідно з моделлю "складних кроків", кожна з цих п'яти подій відбулася лише один раз в історії Землі і потребувала множинних змін, а отже, люди є продуктом великої кількості вдалого збігу обставин.

Складний шлях до розумного життя

Нова теорія дає альтернативні пояснення того, чому кожна з цих подій здається рідкісною, відкриваючи можливість того, що насправді вони не є за своєю суттю малоймовірними. Вчені описують розумне життя як результат планетарних петель зворотного зв'язку між геологією та біологією Землі, де одна зміна робить наступну ймовірною або навіть неминучою. Еволюція життя відбувається в тандемі з еволюцією нашої планети, кажуть учені.

Простіше кажучи, люди змогли еволюціонувати, щойно біосфера Землі зробила це можливим. А деякі позаземні біосфери могли еволюціонувати навіть швидше, ніж Земля.

Учені вважають, що багато подій в історії Землі, які дали змогу з'явиться людині, відбувалися не один, а кілька разів.

За словами вчених, будь-яка конкретна біологічна зміна також може змінити навколишнє середовище таким чином, що воно не дасть змоги подібним змінам відбутися знову. Імовірність однієї еволюційної події не є незалежною від інших, згідно з новою теорією.

Ідея про те, що життя на Землі сформувало саму Землю, є ключовою для нової теорії. Розумному життю потрібні були мільярди років для розвитку, тому що вікна, в яких кожен необхідний крок був можливий, були набагато меншими, ніж припускав Картер, і з'явилися тільки набагато пізніше в історії Землі.

Тварини не могли з'явиться до того, як Землі виповнилося 2 млрд років, коли в атмосфері з'явився перший кисень, а люди не могли з'явиться раніше, ніж приблизно 400 млн років тому. Протягом більшої частини історії Землі наша планета не була придатною для життя людей, вважають учені.

Наша поява не обов'язково була щасливою випадковістю. Натомість вона стала результатом неминучих подій, кожна з яких робила наступні більш імовірними.

Докази існування інопланетян

Учені кажуть, що необхідно провести багато наукових досліджень, перш ніж будь-хто зможе з упевненістю сказати, наскільки рідкісним є розумне життя у Всесвіті. Але ця теорія пропонує спосіб досліджень планет за межами Сонячної системи, які могли вказати на існування позаземного життя.

Хоча нова теорія не є прямим доказом існування інопланетян, вона пропонує спосіб перевірки того, де, коли і чи можуть існувати інопланетяни.

Фокус уже писав про те, що вчені з'ясували, на якій відстані від Землі повинні існувати потенційні інопланетяни, щоб вони змогли побачити наявність розумної цивілізації на нашій планеті.

Також Фокус писав про те, що з нашою галактикою зіткнеться надмасивна чорна діра, яка повільно наближається до нас. Ця величезна чорна діра, як вважають вчені, існує в сусідній галактиці і вріжеться в Чумацький Шлях разом з нею.