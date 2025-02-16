У Чумацький Шлях вріжеться величезна чорна діра: зараз вона наближається до нашої галактики (фото)

Надмасивна чорна діра зараз перебуває на досить близькій відстані за космічними мірками від Чумацького Шляху.

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У центрі галактики-супутника Чумацького Шляху під назвою Велика Магелланова Хмара астрономи виявили ознаки існування надмасивної чорної діри, маса якої в 600 000 разів більша, ніж у Сонця. Оскільки Велика Магелланова Хмара в майбутньому зіткнеться з нашою галактикою, це означає, що чорна діра також вріжеться в Чумацький Шлях. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише ScienceAlert.

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Будь-яку чорну діру надзвичайно складно виявити. Що стосується надмасивних чорних дір, розташованих у центрах галактики, то їх можна знайти тільки, якщо вони активно поглинають матерію. Цей процес створює дуже яскраве світло, коли матерія нагрівається і відбувається тертя. З іншого боку, про те, що величезна чорна діра, що володіє дуже великою гравітацією, існує, можна дізнатися, вивчаючи незвичайні орбіти зірок поруч із нею.

Є ще один спосіб, який пов'язаний з вивченням руху гіпершвидкісних зірок, які рухаються набагато швидше, ніж звичайні зірки в галактиці і можуть навіть вилетіти з неї. Вважається, що надмасивні чорні діри, які притягли до себе систему з двох зірок, поглинають одну зірку, а другій надають значного прискорення і вона відлітає далі в космос на гіпершвидкості.

Велика Магелланова Хмара у видимому світлі Фото: ESO

Автори дослідження використовували дані нещодавно виведеного з експлуатації космічного телескопа Gaia, щоб вивчити рух 16 надшвидкісних зірок у Чумацькому Шляху. Дослідження показало, що 7 зірок були прискорені надмасивною чорною дірою Стрілець А* в центрі нашої галактики. Решта 9 зірок, ймовірно, прибули в Чумацький Шлях із галактики Велика Магелланова Хмара. Аналіз руху цих гіпершвидкісних зірок показав, що найімовірніше вони вирушили в подорож в іншу галактику під впливом надмасивної чорної діри в центрі Великої Магелланової Хмари. Ця чорна діра, за оцінками вчених, має масу, яка в 600 000 разів більша, ніж у Сонця. Але цю чорну діру, якщо вона дійсно існує, ще належить виявити.

Велика Магелланова Хмара в інфрачервоному світлі Фото: NASA

Наразі Велика Магелланова Хмара разом із ймовірною чорною дірою обертається навколо Чумацького Шляху на відстані приблизно 160 000 світлових років, що досить близько за космічними мірками. Водночас ця галактика поступово наближається до Чумацького Шляху.

Астрономи вважають, що приблизно через 2 млрд років сусідня галактика зіткнеться з Чумацьким Шляхом і почнеться їхнє злиття. Після зіткнення двох галактик відбудеться зіткнення двох надмасивних чорних дір. Менша чорна діра зрештою зіллється з чорною дірою Стрілець А*, маса якої в 4,3 млн разів більша, ніж у Сонця. Це призведе до створення ще більш масивної чорної діри в центрі Чумацького Шляху.

Автори дослідження мають намір підтвердити існування надмасивної чорної діри в сусідній галактиці та визначити її властивості під час майбутніх спостережень.

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