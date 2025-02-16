Мы не одиноки во Вселенной: новая теория повышает вероятность существования разумных инопланетян

Люди могут быть не такой уж и уникальной особенностью во Вселенной.

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Для того, чтобы люди появились на Земле, должно было произойти много разных событий. Наша планета должна была оказаться на правильном расстоянии от Солнца, и сначала должны были появиться живые клетки, животные и приматы. Учитывая множество необходимых предпосылок к нашему появлению, может показаться случайностью, что мы вообще существуем. В течение десятилетий модель "сложных шагов" происхождения человечества поддерживала эту идею. Она предполагает, что, учитывая, сколько времени потребовалось людям для эволюции, наше появление было крайне маловероятным. Согласно этой модели, эволюция любой разумной жизни, подобной человеческой, была бы маловероятной на любой планете во Вселенной. Но новая теория меняет эту идею. Разумная жизнь на самом деле на любой планете может быть гораздо более распространенным явлением, чем предполагалось. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Popular Science.

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Ученые представили альтернативный способ понимания того, почему нашему виду потребовались миллиарды лет для эволюции. Если бы мы вымерли, какая-то другая форма разумной жизни могла бы легко возникнуть вместо нас, согласно новой теории. При этом, вероятно, человечество не является единственным разумным видом во Вселенной. Авторы исследования считают, что люди не являются эволюционной случайностью, а представляют собой предсказуемый результат эволюции нашей планеты, как и любая другая разумная жизнь.

Модель эволюции со сложными шагами

Первая версия модели со сложными шагами была предложена физиком Брэндоном Картером в 1983 году. Он рассмотрел общую прогнозируемую продолжительность жизни Солнца и отметил, что люди появились на Земле во второй половине, когда осталось всего несколько миллиардов лет солнечного света и пригодности для жизни. Ученый интерпретировал это так, что среднее время для развития человеческой жизни на любой данной планете намного больше, чем окно пригодности для жизни большинства планет. И причина, по которой людям потребовалось так много времени, чтобы появиться, заключается в том, что определенное количество крайне маловероятных биологических "сложных шагов" должно было произойти последовательно, чтобы это стало возможным.

Авторы исследования сосредоточились на пяти "сложных шагах": происхождение жизни, фотосинтеза, эукариот, многоклеточных животных и людей. Согласно модели "сложных шагов", каждое из этих пяти событий произошло только один раз в истории Земли и потребовало множественных изменений, а значит люди являются продуктом большого количества удачного стечения обстоятельств.

Сложный путь к разумной жизни

Новая теория дает альтернативные объяснения того, почему каждое из этих событий кажется редким, открывая возможность того, что на самом деле они не являются по своей сути маловероятными. Ученые описывают разумную жизнь как результат планетарных петель обратной связи между геологией и биологией Земли, где одно изменение делает следующее вероятным или даже неизбежным. Эволюция жизни происходит в тандеме с эволюцией нашей планеты, говорят ученые.

Проще говоря, люди смогли эволюционировать, как только биосфера Земли сделала это возможным. А некоторые внеземные биосферы могли эволюционировать даже быстрее, чем Земля.

Ученые считают, что многие события в истории Земли, которые позволили появится человеку происходили не один, а несколько раз.

По словам ученых, любое конкретное биологическое изменение также может изменить окружающую среду таким образом, что она не позволит подобным изменениям произойти снова. Вероятность одного эволюционного события не является независимой от других, согласно новой теории.

Идея о том, что жизнь на Земле сформировала саму Землю, является ключевой для новой теории. Разумной жизни потребовались миллиарды лет для развития, потому что окна, в которых каждый необходимый шаг был возможен, были намного меньше, чем предполагал Картер, и появились только гораздо позже в истории Земли.

Животные, не могли появится до того, как Земле исполнилось 2 млрд лет, когда в атмосфере появился первый кислород, а люди не могли появится раньше, чем примерно 400 млн лет назад. На протяжении большей части истории Земли наша планета не была пригодной для жизни людей, считают ученые.

Наше появление не обязательно было счастливой случайностью. Вместо этого, оно стало результатом неизбежных событий, каждое из которых делала следующие более вероятными.

Доказательства существования инопланетян

Ученые говорят, что необходимо провести много научных исследований, прежде чем кто-либо сможет с уверенностью сказать, насколько редкой является разумная жизнь во Вселенной. Но эта теория предлагает способ исследований планет за пределами Солнечной системы, которые могли указать на существование внеземной жизни.

Хотя новая теория не является прямым доказательством существования инопланетян, она предлагает способ проверки того, где, когда и могут ли существовать инопланетяне.

Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, на каком расстоянии от Земли должны существовать потенциальные инопланетяне, чтобы они смогли увидеть наличие разумной цивилизации на нашей планете.

Также Фокус писал о том, что с нашей галактикой столкнется сверхмассивная черная дыра, которая медленно приближается к нам. Эта огромная черная дыра, как считают ученые, существует в соседней галактике и врежется в Млечный Путь вместе с ней.