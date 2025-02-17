Спутники с солнечным парусом помогут защититься от опасной геомагнитной бури (фото)

Солнечные паруса, которые позволяют спутникам летать с помощью солнечного света, вскоре могут стать реальностью.

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Технология солнечного паруса позволит ученым предоставлять ранние предупреждения о появлении солнечной или геомагнитной бури, которая может нарушить работу технологических систем на Земле, пишет Space.

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Солнечный парус, который прикреплен к спутнику, использует частицы света или фотоны, излучаемые Солнцем, для того, чтобы двигать космический аппарат вперед. Солнечный парус обеспечивает более эффективный способ перемещения в космосе по сравнению с химическими двигателями.

Сейчас ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) используют разные спутники для того, чтобы собирать данные о вспышках на Солнце и создавать предупреждения о появлении геомагнитной бури на Земле, которая может повлиять на разные технологии.

Некоторые спутники не только наблюдают за активностью Солнца, но и отслеживают солнечный ветер. Он состоит из электронов и протонов, вылетающих из внешней части атмосферы Солнца под названием корона. Важно следить за солнечным ветром, потому что, когда он соприкасается с нашей планетой, то может взаимодействовать с магнитным полем Земли, и вызывать появление геомагнитной бури.

Солнечный парус, который прикреплен к спутнику, использует частицы света или фотоны, излучаемые Солнцем, для того, чтобы двигать космический аппарат вперед Фото: space.com

Хотя предупреждения о появлении солнечной бури выпускаются до того, как это произойдет, все равно необходимо больше времени на подготовку, если есть вероятность воздействия на различные типы технологических систем, включая электросети и GPS.

Поэтому ученые из продолжают работать над тем, как будущие спутники будут помогать получать более ранние предупреждения о геомагнитных бурях. Это означает, что нужно найти способы получать информацию вскоре после солнечных вспышек. Вот здесь и помогут солнечные паруса.

С их помощью спутники смогут перемещаться гораздо ближе к Солнцу и получать необходимые данные намного раньше, что позволит заранее подготовиться к появлению солнечной бури, говорят ученые.

NOAA сейчас занимается созданием полномасштабной версии солнечного паруса в рамках проекта Solar Cruiser в сотрудничестве с NASA. После развертывания солнечный парус будет иметь площадь 1653 квадратных метра.

NOAA сейчас занимается созданием полномасштабной версии солнечного паруса в рамках проекта Solar Cruiser в сотрудничестве с NASA Фото: space.com

Проект должен быть завершен в феврале 2026 года и если все пойдет по плану, то NOAA надеется начать использование солнечного паруса в 2029 году.

Также Фокус писал про испытание солнечного паруса NASA в прошлом году и о том, что с ним возникли проблемы.

Как уже писал Фокус, новая теория повышает вероятность существования разумных инопланетян. Люди могут быть не такой уж и уникальной особенностью во Вселенной.