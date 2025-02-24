Астрономи виявили нову смердючу підказку для пошуку інопланетного життя (фото)

Новий метод, запропонований ученими, допомагає визначити, яка планета є потенційно населеною, а яка — ні.

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Астрономи виявили, що сірка може бути ключем до того, щоб допомогти звузити коло пошуку позаземного життя на інших планетах. Не те щоб сірка була хорошою ознакою того, що планета населена. Навпаки, значна кількість діоксиду сірки в атмосфері планети є гарною ознакою того, що цей світ непридатний для життя, і можна сміливо продовжувати пошуки далі. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

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Астрономи продовжують шукати позаземне життя на інших планетах, адже, ймовірно, воно зародилося не тільки на Землі. Як уже писав Фокус, вчені нещодавно представили дослідження, в якому вони припускають, що позаземне життя не тільки існує, а й розумні інопланетяни, можливо, є досить поширеним явищем.

Але виявити будь-яке позаземне життя на іншій планеті — це дуже складне завдання. Навіть найкращі телескопи поки що не можуть точно ідентифікувати біосигнатури, тобто гази в атмосфері планети, які створює життя. Одна з причин полягає в тому, що сигнали біосигнатур дуже слабкі.

Тому один зі способів звузити список потенційно населених світів полягає в тому, щоб зосередитися на пошуку водяної пари в атмосфері. Якщо водяної пари багато, значить на планеті може існувати інопланетне життя.

Рідка вода, як відомо, є ключовим компонентом для створення життя. Але для цього планета має перебувати в зоні населеності своєї зірки. Тобто на планеті створені умови, щоб вода не замерзла і не википіла повністю завдяки правильній відстані від зірки.

У Сонячній системі Венера розташована поруч із внутрішнім краєм зони населеності Сонця, але температура на її поверхні сягає понад 450 градусів Цельсія і має товсту токсичну атмосферу. На іншому краю зони населеності знаходиться Марс, але вода там замерзла і замкнена в полярних крижаних шапках і під поверхнею.

Венера Фото: NASA

Але навіть воду виявити на інших планетах складно. Якщо подивитися з великої відстані на Землю і Венеру, то важко їх відрізнити одна від одної, хоча перша є населеною планетою, а друга — ні. Спектр їхніх атмосфер занадто схожий, щоб можна було виявити водяну пару.

Але автори нового дослідження виявили інший газ, який може бути корисним для відокремлення незаселених планет від потенційно заселених, і це діоксид сірки. В атмосфері теплих і вологих планет, таких як Земля, дуже мало діоксиду сірки. Річ у тім, що дощ видаляє цей газ і переносить його в океани або ґрунт.

Марс Фото: NASA

Але, за іронією долі, в атмосферах таких планет як Венера, також дуже мало діоксиду сірки. У випадку з Венерою велика кількість ультрафіолетового випромінювання Сонця перетворюють діоксид сірки на сірководень у верхніх шарах атмосфери. Діоксиду сірки все ще багато, але він просочується в нижні шари атмосфери, де його неможливо виявити.

Але є планети, які обертаються навколо червоних карликів. Ці зірки випускають мало ультрафіолетового випромінювання. Тому, якби навколо такої зірки утворилася суха, непридатна для життя планета, в її верхніх шарах атмосфери зберігалося б багато діоксиду сірки.

Астрономів особливо цікавлять планети, які обертаються навколо червоних карликів. Одна з причин полягає в тому, що червоні карлики є найбільш поширеним типом зірок у нашій галактиці. Інша причина полягає в тому, що багато найближчих зірок є червоними карликами, які мають поруч планети. Це робить їх дуже привабливими цілями для пошуків позаземного життя.

Новий метод пошуку, заснований на діоксиді сірки, не може сказати, на яких планетах може бути життя, але він може показати, на яких планетах його, ймовірно, немає. Якщо астрономи побачать кам'янисту планету, що обертається навколо червоного карлика, і виявлять багато діоксиду сірки в її атмосфері, то вона, найімовірніше, дуже схожа на Венеру. Тобто там немає води, а значить і життя. Але якщо астрономи не побачать значної кількості діоксиду сірки, то ця планета стане хорошим кандидатом для подальшого спостереження з метою виявлення ознак водяної пари і, якщо пощастить, життя.

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, що незвичайна галактика-хижак готується до нового нападу. Вчені з'ясували, що далека деформована галактика, яка вже поглинала своїх сусідів у минулому, має нову жертву.