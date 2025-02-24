Виявлено дивний потужний вибух за межами Чумацького Шляху: його не можуть пояснити (відео)

Вчені припускають, що спалах рентгенівського випромінювання може являти собою невідоме астрономічне явище.

Related video

Таємничий одноразовий спалах рентгенівського випромінювання та енергії, створений невідомим об'єктом за межами Чумацького Шляху, поставив астрономів у глухий кут. Цей загадковий космічний вибух було виявлено в архівних даних телескопа Чандра. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Нещодавно астрономи, як уже писав Фокус, виявили загадкове радіовипромінювання, що виходить із галактики в ранньому Всесвіті, яке не піддається поясненню. Тепер же автори іншого дослідження виявили не менш загадкове рентгенівське випромінювання, яке проявилося у вигляді дуже короткого спалаху в галактиці Велика Магелланова Хмара. Вона обертається навколо Чумацького Шляху на відстані 160 000 світлових років від нас.

Це відкриття було зроблено завдяки тому, що астрономи вивчили архівні дані космічного телескопа Чандра і виявили, що 5 років тому обсерваторія зафіксувала незвичайний викид енергії та випромінювання. Джерело цього космічного вибуху поки залишається невідомим і це може бути абсолютно нове явище.

Яскравий спалах рентгенівського світла існував лише протягом 10 секунд, а потім швидко зник. Астрономи назвали цей вибух XRT 200515 і він має незвичайні характеристики, які відрізняються від раніше виявлених схожих рентгенівських спалахів у космосі за межами Чумацького Шляху.

Вчені вважають, що це може бути перший рентгенівський барстер (джерело яскравого рентгенівського випромінювання), який було виявлено в галактиці Велика Магелланова Хмара. Рентгенівськими барстерами називають подвійну систему, що складається з надзвичайно щільної маленької нейтронної зірки та звичайної зірки.

Рентгенівськими барстерами називають подвійну систему, що складається з надзвичайно щільної маленької нейтронної зірки та звичайної зірки. Ілюстрація Фото: плоская земля

У цьому випадку за допомогою дуже сильної гравітації нейтронна зірка притягує до себе речовину сусідньої зірки. Коли на поверхні нейтронної зірки накопичується занадто багато вкраденої матерії, то відбувається термоядерний вибух. У результаті виникає яскравий спалах рентгенівського випромінювання з викидом потужної енергії.

Також учені вважають, що XRT 200515 може бути рідкісним спалахом рентгенівського випромінювання, що виходить від магнетара. Це нейтронні зірки з найсильнішими магнітними полями у Всесвіті. За частку секунди магнетари можуть випускати величезну кількість енергії та випромінювання.

Магнетар — нейтронна зірка з найсильнішими магнітними полями у Всесвіті. Ілюстрація Фото: wikipedia

Але є і ще одне припущення, яке є найбільш інтригуючим. Учені вважають, що XRT 200515 може бути абсолютно новим астрономічним явищем. Тобто це невідомий тип космічного вибуху.

Астрономи мають намір продовжити дослідження цього загадкового спалаху рентгенівського випромінювання, щоб знайти його джерело, що, можливо, може призвести до відкриття справді раніше невідомого явища в космосі.

Як уже писав Фокус, астрономи запропонували новий метод пошуку позаземного життя на інших планетах, який передбачає використання смердючого газу.

Також Фокус писав про те, що фізики з'ясували, що всередині протона діє сила, що дорівнює силі 10 стиснутих слонів. Вчені з'ясували, що сили, які утримують субатомну частинку цілою досягають 500 000 Ньютонів.