Мы можем больше не увидеть самой ранней Вселенной: у NASA возникла серьезная проблема

Самый мощный космический телескоп в истории, вероятно, больше не сможет проводить наблюдения за космосом в том же объеме, что и сейчас.

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Космический телескоп Уэбб, который является самым мощным в истории, был запущен NASA в декабре 2021 года. Летом 2022 года, находясь на расстоянии 1,5 млн км от Земли, обсерватория сделала первый научный снимок, который изменил многое в астрономии. Теперь же стало известно, что телескоп Уэбб ожидает потенциальное сокращение эксплуатационного бюджета на 20%. Это значит, что обсерватория не сможет исследовать Вселенную в том же объеме, что и сейчас, а это негативно отразится на понимании космоса, пишет Space.

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Космический телескоп Уэбб использует инфракрасный свет для изучения самых далеких уголков Вселенной. Благодаря ему астрономы увидели одни из самых ранних галактик, получили новое представление о Вселенной, а также по-новому взглянули на планеты Солнечной системы. Недавно, как уже писал Фокус, телескоп Уэбб предоставил уникальную возможность астрономам увидеть практически в режиме реального времени процесс создания планет в другой звездной системе.

Теперь же ученые из Института исследований космоса с помощью космического телескопа (США), которые управляют работой космического телескопа Уэбб, получили указание подготовиться к сокращению эксплуатационного бюджета обсерватории до 20%. Потенциальное сокращение происходит даже несмотря на то, что космическая обсерватория востребована как никогда раньше, а также работает менее 3 лет в рамках основной 10-летней миссии. Предполагается, что телескоп сможет работать как минимум 20 лет в рамках расширенной миссии, а может быть и дольше.

По словам Тома Брауна, руководителя миссии телескопа Уэбб, у NASA есть бюджетные ограничения по всем направлениям, поэтому было предложено рассмотреть и сокращение бюджета телескопа Уэбб. На 2025 год NASA получило 25,4 млрд долларов финансирования и из них 317 млн долларов было выделено на работу космических телескопов Уэбб, Хаббл и Чандра. Известно, что последние два телескопа также затронет значительное сокращение бюджета, но Хаббл работает уже 35 лет, а Чандра – 26 лет. В то же время, как уже было сказано выше телескоп Уэбб только недавно начал свою работу и с его помощью можно сделать много важных открытий во Вселенной.

По словам Брауна, телескоп Уэбб работает даже лучше, чем предполагалось, а потому вызывает сильную тревогу потенциальное сокращение его эксплуатационного бюджета. Напоминаем, что разработка и запуск телескопа Уэбб стоили NASA 10 долларов, но данные, которые получили астрономы за последние годы являются бесценными.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили новую вонючую подсказку для поиска инопланетной жизни. Новый метод, предложенный учеными, помогает определить, какая планета является потенциально обитаемой, а какая – нет.

Также Фокус писал о том, почему астрономы нигде не могут найти газовые луны. Ученые говорят, что существование таких объектов в космосе может противоречить законам природы.