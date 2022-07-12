Такой Вселенной человечество не видело: опубликован первый научный снимок телескопа Уэбба (фото)

Впервые в истории космическая обсерватория сделала снимок галактик, которые появились через 600 млн лет после Большого взрыва.

11 июля 2022 года в Белом Доме в Вашингтоне, США, состоялась предварительная презентация первого научного изображения самого мощного на сегодня космического телескопа Джеймса Уэбба. Обсерватории удалось увидеть одно из самых ранних скоплений галактик, свет которых летел к нам 13 млрд лет, сообщает New York Times.

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На вечернем мероприятии, на котором присутствовал президент США Джо Байден и представители NASA, космическое агентство провело первую презентацию одного из изображений, которые являются первыми научными снимками космического телескопа Уэбба. NASA собирается поделиться остальными изображениями вечером 12 июля.

Первое научное изображение космоса от телескопа Уэбба

По словам представителей NASA, на первом научном изображении космического телескопа Уэбба изображено скопление галактик, которые появились через 600 млн лет после Большого взрыва. Учитывая, что возраст Вселенной оценивается в 13,8 млрд лет, то свет от этих космических объектов летел к телескопу более 13 млрд лет.

[ + – ] На первом научном изображении космического телескопа Уэбба изображено скопление галактик, которые появились через 600 млн лет после Большого взрыва Фото: NASA

Первое официальное изображение космоса от телескопа Уэбба в NASA назвали SMACS 0723. Кроме одних из самых ранних галактик, на снимке также видно огромное скопление галактик, которые находятся на расстоянии примерно в 4 млрд световых лет от нас. Это скопление ученые использовали как своеобразный космический телескоп, ведь гравитационное поле скопления действует как линза, которая усиливает свет очень далеких галактик позади скопления. Если бы не эта "линза", то свет самых ранних галактик был бы слишком тусклым, чтобы его мог увидеть телескоп.

Цель телескопа Уэбба

По словам администратора NASA Билла Нельсона, главной целью новой космической обсерватории является изучение первых звезд и галактик, которые появились вскоре после Большого взрыва. Хотя на первом изображении видны не самые ранние галактики, тем не менее оно показывает невероятные способности телескопа Уэбба делать такие потрясающие изображения самых далеких уголков Вселенной.

"С помощью телескопа Уэбба мы сможем получить ответы на те вопросы, которые мы еще даже не сформулировали правильно. А еще телескоп поможет нам понять есть ли на далеких планетах жизнь",- говорит Нельсон.

По словам ученых из NASA, пока что первое научное изображение телескопа Уэбба является самым глубоким взглядом на космос в истории. Но этот рекорд вскоре будет побит, ведь обсерватория продемонстрировала еще не всю мощь своих приборов.

Что еще покажет NASA?

Что касается остальных изображений, которые покажет NASA 12 июля, известно, что это будет небольшая экскурсия по Вселенной. Ученые собираются показать снимки космических объектов в таком виде, в котором их еще не видело человечество.

Известно, что NASA собирается показать кроме новых снимков Уэбба, новые цветные изображения известных космических объектов:

Туманности Южное Кольцо, которая находится на расстоянии 2 тысячи световых лет от нас;

[ + – ] Туманность Южное Кольцо Фото: NASA

Туманности Киля, одной из самых ярких туманностей в Млечном Пути, которая находится на расстоянии от 6,5 до 10 тысяч световых лет от нас;

[ + – ] Туманность Киля Фото: NASA

Квинтета Стефана, группы из 5 галактик, которая находится на расстоянии в примерно 290 млн световых лет от Земли.

[ + – ] Квинтет Стефана Фото: NASA

Также ученые покажут спектр экзопланеты WASP-96b – газового гиганта, который по массе меньше чем Юпитер в 2 раза и вращается вокруг своей звезды за 3,4 дня. Эта планета находится на расстоянии 1150 световых лет от нас. Благодаря спектру экзопланеты можно узнать из чего она состоит.

[ + – ] Также ученые покажут спектр экзопланеты WASP-96b – газового гиганта, который по массе меньше чем Юпитер в 2 раза Фото: SciTechDaily

Долгий путь к успеху

Космический телескоп Уэбба проделал огромный путь к тому, чтобы продемонстрировать свое первое научное изображение. Запущенный в космос 25 декабря 2021 года, он достиг точки Лагранжа L2 через месяц и находясь на расстоянии в 1,5 млн км от Земли начал настройку свои приборов и подготовку к полноценной работе.

Космический телескоп Уэбба развернул свое самое большое из существующий зеркало, диаметр которого составляет 6,5 метра, и оно состоит из 18 сегментов. Также он развернул свой солнцезащитный экран, который позволяет приборам телескопа быть очень холодными, иначе они не смогут нормально работать и создавать изображения в инфракрасном диапазоне.

На борту телескопа Уэбба находится 4 научных прибора, которые позволят астрономам создавать изображения самых далеких звезд и галактик во Вселенной. Об этих приборах Фокус уже подробно писал.

Фокус уже писал о том, что космическому телескопу Уэбба грозит ежемесячная опасность. В NASA выяснили, что обсерваторию нужно будет иногда отклонять от курса, чтобы она не столкнулась с достаточно крупными космическими обломками.