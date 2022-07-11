Космическому телескопу Уэбба грозит ежемесячная опасность: что выяснили в NASA

За день до начала официальной научной деятельности NASA сообщает о надвигающейся угрозе для космической обсерватории.

Самый мощный на сегодняшний день космический телескоп Джеймса Уэбба готовится показать миру свои первые научные изображения. Согласно сообщениям NASA, это произойдет уже 12 июля 2022 года. Этот день будет точкой отсчета новой страницы в истории космических наблюдений. Но ученые обеспокоены опасной угрозой для телескопа – микрометеоритами, которые могут представлять серьезную опасность для главного зеркала Уэбба, сообщает Futurism.

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Во время работы над созданием телескопа Уэбба, ученые учитывали возможность того, что его главное зеркало диаметром 6,5 метров (самое большое зеркало в истории космических телескопов) будет подвергаться ударам микрометеоритов. Это крошечные обломки размером с песчинку, которые появляются после столкновения астероидов с другими планетарными телами. Но микрометеориты, несмотря на свое название, могут достигать и значительно больших размеров.

Удары микрометеоритов по телескопу Уэбба

Как уже писал Фокус, NASA уже сообщало о попадании в телескоп Уэбба микрометеорита. Как стало известно позже, в обсерваторию за все время попало уже 5 микрометеоритов и один из них был достаточно крупным, чтобы заставить ученых беспокоится.

В космическом агентстве предположили, что телескоп Уэбба теперь будет подвергаться ударам крошечных микрометеоритов, которые не должны нанести серьезного ущерба обсерватории, каждый месяц. Но последний крупный космический камень вызывает тревогу, ведь обломки такого размера не должны были попадать в зеркало телескопа.

[ + – ] В космическом агентстве предположили, что телескоп Уэбба теперь будет подвергаться ударам крошечных микрометеоритов, которые не должны нанести серьезного ущерба обсерватории, каждый месяц Фото: NASA

"Пока что мы ничего точно сказать не можем и надеемся, что последнее попадание крупного микрометеорита было всего лишь аномалией. Но время покажет, может это и не так", — говорит Майк Мензел из Центра космических полетов NASA имени Годдарда.

Согласно расчетам ученым, удары микрометеоритов, если они все-же будут очень маленького размера, не выведут обсерваторию из строя и за первые 10 лет работы главное зеркало телескопа Уэбба будет покрыто только на 0,1% вмятинами от ударов.

Как избежать столкновения с микрометеоритами?

Микрометеориты притягивает к себе гравитация Солнца и они направляются из внешних регионов Солнечной системы к внутренним. В основном эти обломки летят со скорость от 300 до 1000 м/с. Это достаточно большая скорость чтобы причинить ущерб зеркалу Уэбба, который находится в космосе на расстоянии в 1,5 млн км от Земли, если микрометеорит является крупнее, чем обычно.

Согласно заявлению NASA, инженеры на Земле могут настраивать таким образом положение телескопа, чтобы во время таких маневров он мог уклонится от потенциально опасных космических камней. Ученые говорят, что попадания мелких микрометеоритов не навредят качеству изображений, которые будет создавать телескоп Уэбба.

[ + – ] Согласно заявлению NASA, инженеры на Земле могут настраивать таким образом положение телескопа, чтобы во время таких маневров он мог уклонится от потенциально опасных космических камней. Ученые говорят, что попадания мелких микрометеоритов не навредят качеству изображений, которые будет создавать телескоп Уэбба Фото: space.com

"Что касается крупных микрометеоритов, то они встречаются намного реже, чем более мелкие камни, поэтому, возможно, телескопу Уэбба просто не повезло в тот раз, когда в него попал крупный микрометеорит", — говорит Дэвид Маласпина из Университета штата Колорадо.

Все проблемы можно решить

Ученые говорят, что повреждения от микрометеоритов будут накапливаться в течение всей "космической жизни" телескопа Уэбба. Но они уверены, что любые возможные проблемы, которые могут возникнуть у обсерватории в связи с этим, можно будет решить в течении первых нескольких лет работы Уэбба.

Сейчас в NASA занимаются созданием максимально точных прогнозов касательно проходящих рядом с телескопом метеоритных потоков. Имею такую информацию инженеры смогут вовремя проводить маневры уклонения и таким образом избегать столкновения с опасными космическими камнями.

Сейчас, согласно прогнозам, опасная ситуация для телескопа Уэбба может возникнуть в мае 2023 и в мае 2024 года. В этот период телескоп может попасть в поток обломков, которые оставляет после себя комета Галлея.

[ + – ] Сейчас, согласно прогнозам, опасная ситуация для телескопа Уэбба может возникнуть в мае 2023 и в мае 2024 года. В этот период телескоп может попасть в поток обломков, которые оставляет после себя комета Галлея Фото: wikipedia

Фокус уже писал о том, что перед тем как представить первые научные изображения Вселенной, телескоп Уэбба прислал на Землю, говоря языком кино, "тизерное изображение". Этот уникальный снимок был сделан прибором, который не предназначен для науки.

Также Фокус писал о том, что космический телескоп Уэбба изучит три кометы в Солнечной системе и одна из них будет особенной.