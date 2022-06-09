Уже не в первый раз. В массивное зеркало телескопа Джеймса Уэбба врезался микрометеорит

Команде инженеров пришлось провести регулировку положения телескопа и выравнивание сегмента зеркала.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Несмотря на то, что телескоп Джеймс Уэбб находится в относительно чистой области космоса, называемой точкой Лагранжа (или L-точка), на расстоянии около 1,6 млн км от Земли и окружающего нас космического мусора, он подвергся прямому удару, пишет Inverse.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Микрометеорит врезался в один из сегментов главного зеркала телескопа, один из 18 шестиугольников с покрытием из золота и бериллия, которые позволят нам наблюдать за Вселенной как никогда раньше.

NASA сообщило о повреждении 8 июня, хотя, похоже, это событие произошло между 23 и 25 мая.

Ход событий

[ + – ] Микрометеорит врезался в один из сегментов главного зеркала телескопа

В какой-то момент между 23 и 25 мая, сегмент основного зеркала C3 космического телескопа подвергся воздействию микрометеорита. Микрометеорит — это частица размером с пыль, которая проносится в космосе с такой скоростью, что ее мощности достаточно для нанесения ущерба.

В результате команда инженеров Уэбба провела регулировку положения телескопа и выравнивание сегмента зеркала. Эти регулировки позволяют ученым на Земле учитывать и нивелировать любые искажения изображения, которые могут возникнуть в результате повреждения зеркал, хотя это не идеальное решение.

Главная проблема заключается в том, что телескоп Уэбба находится в 1,6 млн км от Земли и у экспертов нет возможности отправить ремонтную бригаду, поэтому Уэбб остался с частично поврежденным сегментом зеркала.

Команда Уэбба всегда знала, что телескоп может быть поврежден в космосе. Микрометеориты настолько малы, что их практически невозможно отследить и избежать. Однако важно то, что Уэбб представляет собой настоящий инженерный подвиг: телескоп был построен таким образом, чтобы выдержать прямые попадания в течение всей своей научной миссии.

Больше, чем рассчитала команда

[ + – ] Несмотря на повреждения, космический телескоп должен предоставить миру потрясающий вид на нашу Вселенную 12 июля 2022 года

На самом деле, это уже не первое попадание микрометеорита. После успешного запуска, развертывания и выравнивания телескопа, производительность Уэбба в начале срока службы все еще намного выше всех ожиданий, и обсерватория в полной мере способна выполнять научные задачи, для которых она была разработана.

Интригующей деталью последнего удара является то, что Уэбб не знал о приближении этого метеорита, несмотря на то, что прошел тщательные испытания по моделированию столкновений, которые должны были помочь ему обнаружить и избежать подобных "встреч".

Но по странному стечению обстоятельств этот микрометеорит оказался больше, чем рассчитала команда Уэбба на этапе тестирования.

"С момента запуска мы смогли зафиксировать 4 небольших удара микрометеороидов, которые соответствовали нашим ожиданиям, однако новый оказался больше, чем предполагали наши прогнозы", — рассказал ученый из команды Уэбба Ли Файнберг.

[ + – ] Уэбб прошел тщательные испытания по моделированию столкновений

В ближайшее время астрономы продолжат настройку зеркального сегмента C3, чтобы попытаться свести к минимуму ухудшение оптических характеристик зеркала.

Несмотря на повреждения, космический телескоп должен предоставить миру потрясающий вид на нашу Вселенную 12 июля 2022 года. Скорее всего, это будут четыре или более изображений, демонстрирующих возможности четырех инструментов, а также другие наблюдения. Они покажут то, как аппарат будет использоваться в течение первого года работы для изучения экзопланет, галактик, первых звезд, нашей Солнечной системы и многого другого.

По данным NASA, этот удар не повлияет на запланированный график, так что следите за первыми научными снимками в июле.

Напомним, что в марте этого года исследователи с помощью космического телескопа Gaia получили новый снимок Джеймса Уэбба и самое четкое изображение звезды 2MASS J17554042+6551277.