Вже не вперше. В масивне дзеркало телескопа Джеймса Вебба врізався мікрометеорит

Команді інженерів довелося провести регулювання положення телескопа та вирівнювання сегмента дзеркала.

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Попри те, що телескоп Джеймс Вебб знаходиться в відносно чистій області космосу, яку називають точкою Лагранжа (або L-точка), на відстані близько 1,6 млн км від Землі й навколишнього космічного сміття, він зазнав прямого удару, пише Inverse.

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Мікрометеорит врізався в один із сегментів головного дзеркала телескопа, один із 18 шестикутників з покриттям із золота та берилію, які дозволять нам спостерігати за Всесвітом як ніколи раніше.

NASA повідомило про пошкодження 8 червня, хоча, схоже, ця подія сталася між 23 та 25 травня.

Хід подій

[ + – ] Мікрометеорит врізався в один із сегментів головного дзеркала телескопа

У якийсь момент між 23 і 25 травня сегмент основного дзеркала C3 космічного телескопа зазнав впливу мікрометеорита. Мікрометеорит — це частка розміром з пил, який проноситься в космосі з такою швидкістю, що її потужності достатньо для заподіяння шкоди.

У результаті команда інженерів Вебба провела регулювання положення телескопа та вирівнювання сегмента дзеркала. Ці регулювання дозволяють вченим на Землі враховувати та нівелювати будь-які спотворення зображення, які можуть виникнути внаслідок пошкодження дзеркал, хоча це не ідеальне рішення.

Головна проблема полягає в тому, що телескоп Вебба знаходиться в 1,6 млн км від Землі й експерти не мають можливості відправити ремонтну бригаду, тому Вебб залишився з частково пошкодженим сегментом дзеркала.

Команда Вебба завжди знала, що телескоп може бути пошкоджений у космосі. Мікрометеорити настільки малі, що їх практично неможливо відстежити та уникнути. Однак важливо те, що Вебб є справжнім інженерним подвигом: телескоп побудований так, щоб витримати прямі влучення протягом усієї своєї наукової місії.

Більше, ніж розрахувала команда

[ + – ] Попри пошкодження, космічний телескоп повинен надати світові чудовий вид на Всесвіт 12 липня 2022 року

Насправді це вже не перше влучення мікрометеорита. Після успішного запуску, розгортання та вирівнювання телескопа, продуктивність Вебба на початку терміну служби все ще набагато вища за всі очікування, і обсерваторія повною мірою здатна виконувати наукові завдання, для яких вона розроблена.

Інтригуючою деталлю останнього удару є те, що Вебб не знав про наближення цього метеорита, попри те, що пройшов ретельні випробування з моделювання зіткнень, які повинні допомогти йому виявити та уникнути таких зустрічей.

Але за дивним збігом обставин цей мікрометеорит виявився більшим, ніж розрахувала команда Вебба на етапі тестування.

"З моменту запуску ми змогли зафіксувати 4 невеликі удари мікрометеороїдів, які відповідали нашим очікуванням, проте новий виявився більшим, ніж передбачали наші прогнози", — розповів учений з команди Вебба Лі Файнберг.

[ + – ] Вебб пройшов ретельні випробування з моделювання зіткнень

Найближчим часом астрономи продовжать налаштувати дзеркальний сегмент C3, щоб спробувати звести до мінімуму погіршення оптичних характеристик дзеркала.

Попри пошкодження, космічний телескоп повинен надати світові приголомшливий вид на наш Всесвіт 12 липня 2022 року. Найімовірніше це будуть чотири або більше зображень, що демонструють можливості чотирьох інструментів, а також інші спостереження. Вони покажуть те, як апарат використовуватимуть протягом першого року роботи для вивчення екзопланет, галактик, перших зірок, нашої Сонячної системи та багато іншого.

За даними NASA, цей удар не вплине на запланований графік, тому слідкуйте за першими науковими знімками в липні.

Нагадаємо, що в березні цього року дослідники за допомогою космічного телескопа Gaia отримали новий знімок Джеймса Вебба та найточніше зображення зірки 2MASS J17554042+6551277.