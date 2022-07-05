Телескоп Уэбба изучит три кометы в Солнечной системе: одна из них будет особенной

Мощные инфракрасные инструменты космического телескопа позволят рассмотреть даже самых редких "гостей".

Новый космический телескоп Джеймса Уэбба поможет ученым заглянуть не только в самые дальние уголки Вселенной, но и изучить объекты, который находятся намного ближе к Земле, пишет Space.com.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Мощные инфракрасные инструменты телескопа позволят ему подробно изучить кометы из Солнечной системы. По словам одного из членов команды Уэбба Хайди Хаммель, на данный момент уже выбраны три цели для телескопа.

Во время предстоящих наблюдений ученые надеются изучить химический состав комет. Такая информация сможет показать исследователям, какой была Солнечная система на заре своего существования.

"Телескоп Уэбба с его мощными инфракрасными инструментами позволят наконец-то выяснить химический состав пыли и газа в ядрах комет", – говорит Хаммель.

[ + – ] Комета Борисова Фото: NASA, ESA, and D. Jewitt (UCLA)

Ее команда будет вести наблюдение сразу за тремя целями, каждая из выбранных комет принадлежит к разным семействам. Первой будет комета, которая принадлежит к семейству Юпитера, на чью орбиту оказывает влияние газовый гигант. Второй будет комета из главного пояса астероидов, возможно, комета Рида.

Третьей целью будет комета, которая "возможно будет обнаружена в ближайшее время". Исследователи надеются, что этой кометой станет комета из Облака Оорта, которое находится на задворках Солнечной системы. Но самая впечатляющая возможность заключается в том, что ученые могут поймать межзвездный объект, такой как 1I/Оумуамуа и комета Борисова.

"Телескоп Уэбба может рассмотреть самые тусклые объекты, что делает его идеальным инструментом для изучения редких и почти невидимых межзвездных пришельцев", – отмечает член команды Уэбба Хаммель.

Выбранные три кометы станут первыми, за которыми будет вести наблюдение космический телескоп, но вовсе не последними.

"За время своей работы телескоп Уэбба будет наблюдать за множеством комет, и унас будет множество примеров космических тел из разных классов и семейств, которые мы сможем сравнить друг с другом", – говорит один из исследователей Майкл Келли.