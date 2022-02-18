Инопланетный корабль не проскочит: телескоп Уэбба позволит рассмотреть межзвездные объекты

Исследователи говорят, что у них появился уникальный шанс изучить объекты, посещающие Солнечную систему.

Астрономы заявляют, что космический телескоп Джеймса Уэбба, который готовится к своим первым наблюдениям, поможет наблюдать за межзвездными объектами, посещающими нашу Солнечную систему. Об этом сообщает Gizmodo.

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Аппарат за 10 млрд долларов представляет из себя инфракрасный телескоп, который займет изучением истории Вселенной. Космический телескоп будет наблюдать за эволюцией галактик, звездными питомниками и экзопланетами, но он также сможет наблюдать за близлежащими объектами, которые появляются в Солнечной системе.

"Телескоп Уэбба позволит заниматься действительно интересной наукой при гораздо худших условиях – низкой яркости и небольшой массе. Мы никогда не наблюдали за межзвездными объектами в этом диапазоне инфракрасного излучения", – говорит планетолог из Университета Северной Аризоны Кристина Томас.

За последние годы Солнечную систему уже посетило несколько самозванцев: межзвездный объект "Оумуамуа" в 2017 году и комета 2I/Борисова в 2019 году. По словам ученых, 2I/Борисова была кометой-изгоем диаметром 20 км, которая прошла через Солнечную систему со скоростью около 30 км/с.

[ + – ] Снимок кометы 2I/Борисова Фото: NASA, ESA, and D. Jewitt (UCLA)

Межзвездный объект "Оумуамуа" вызвал больше споров в научных кругах. Необычная сигарообразная форма и увеличивающаяся скорость объекта заставила некоторых исследователей предположить, что это был инопланетный корабль. Более разумное объяснение может заключаться в том, что "Оумуамуа" – это осколок экзопланеты, выброшенный из далекой звездной системы около полмиллиарда лет назад.

[ + – ] Иллюстрация того, как мог выглядеть межзвездный объект "Оумуамуа" Фото: ESO

"Невероятная чувствительность инструментов телескопа Уэбба теперь позволит исследовать химический состав межзвездных объектов и разобраться в их природе. Возможно, мы ответим на вопросы, откуда они взялись, как образовались и в каких условиях", – отмечает астрофизик из Центра космических полетов имени Годдарда NASA Мартин Кординер.

В случае появления еще одного межзвездного путешественника, ученые смогут проанализировать его с помощью спектроскопических инструментов телескопа Уэбба. Таким образом, исследователи надеются изучить состав газов или пыли, которые будут испускать межзвездные объекты.