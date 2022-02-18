Инопланетный корабль не проскочит: телескоп Уэбба позволит рассмотреть межзвездные объекты
Исследователи говорят, что у них появился уникальный шанс изучить объекты, посещающие Солнечную систему.
Астрономы заявляют, что космический телескоп Джеймса Уэбба, который готовится к своим первым наблюдениям, поможет наблюдать за межзвездными объектами, посещающими нашу Солнечную систему. Об этом сообщает Gizmodo.
Аппарат за 10 млрд долларов представляет из себя инфракрасный телескоп, который займет изучением истории Вселенной. Космический телескоп будет наблюдать за эволюцией галактик, звездными питомниками и экзопланетами, но он также сможет наблюдать за близлежащими объектами, которые появляются в Солнечной системе.
"Телескоп Уэбба позволит заниматься действительно интересной наукой при гораздо худших условиях – низкой яркости и небольшой массе. Мы никогда не наблюдали за межзвездными объектами в этом диапазоне инфракрасного излучения", – говорит планетолог из Университета Северной Аризоны Кристина Томас.
За последние годы Солнечную систему уже посетило несколько самозванцев: межзвездный объект "Оумуамуа" в 2017 году и комета 2I/Борисова в 2019 году. По словам ученых, 2I/Борисова была кометой-изгоем диаметром 20 км, которая прошла через Солнечную систему со скоростью около 30 км/с.
Межзвездный объект "Оумуамуа" вызвал больше споров в научных кругах. Необычная сигарообразная форма и увеличивающаяся скорость объекта заставила некоторых исследователей предположить, что это был инопланетный корабль. Более разумное объяснение может заключаться в том, что "Оумуамуа" – это осколок экзопланеты, выброшенный из далекой звездной системы около полмиллиарда лет назад.
"Невероятная чувствительность инструментов телескопа Уэбба теперь позволит исследовать химический состав межзвездных объектов и разобраться в их природе. Возможно, мы ответим на вопросы, откуда они взялись, как образовались и в каких условиях", – отмечает астрофизик из Центра космических полетов имени Годдарда NASA Мартин Кординер.
В случае появления еще одного межзвездного путешественника, ученые смогут проанализировать его с помощью спектроскопических инструментов телескопа Уэбба. Таким образом, исследователи надеются изучить состав газов или пыли, которые будут испускать межзвездные объекты.