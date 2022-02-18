Інопланетний корабель не проскочить: телескоп Вебба дозволить розглянути міжзоряні об'єкти

Дослідники кажуть, що в них з'явився унікальний шанс вивчити об'єкти, які відвідують Сонячну систему.

Астрономи заявляють, що космічний телескоп Джеймса Вебба, який готується до своїх перших спостережень, допоможе спостерігати за міжзоряними об'єктами, що відвідують нашу Сонячну систему. Про це повідомляє Gizmodo.

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Апарат за 10 млрд доларів є інфрачервоним телескопом, який займеться вивченням історії Всесвіту. Космічний телескоп спостерігатиме за еволюцією галактик, зірковими розплідниками й екзопланетами, але він також зможе спостерігати за прилеглими об'єктами, які з'являються у Сонячній системі.

"Телескоп Вебба дозволить займатися справді цікавою наукою за набагато гірших умов — низької яскравості та невеликої маси. Ми ніколи не спостерігали за міжзоряними об'єктами в цьому діапазоні інфрачервоного випромінювання", — каже планетологиня з Університету Північної Арізони Крістіна Томас.

За останні роки Сонячну систему вже відвідало кілька самозванців: міжзоряний об'єкт "Оумуамуа" а 2017 році та комета 2I/Борисова у 2019 році. За словами вчених, 2I/Борисова була кометою-вигнанцем діаметром 20 км, яка пройшла через Сонячну систему зі швидкістю приблизно 30 км/с.

[ + – ] Знімок комети 2I/Борисова Фото: комета Борисова

Міжзірковий об'єкт "Оумуамуа" викликав більше суперечок у наукових колах. Незвичайна сигароподібна форма та швидкість об'єкта, що збільшується, змусила деяких дослідників припустити, що це був інопланетний корабель. Більш розумне пояснення може полягати в тому, що "Оумуамуа" — це уламок екзопланети, викинутий з далекої зоряної системи майже півмільярда років тому.

[ + – ] Ілюстрація того, як міг виглядати міжзоряний об'єкт "Оумуамуа" Фото: ESO

"Неймовірна чутливість інструментів телескопа Вебба тепер дозволить досліджувати хімічний склад міжзоряних об'єктів і розібратися в їхній природі. Можливо, ми відповімо на питання, звідки вони взялися, як утворилися і в яких умовах", — зазначає астрофізик із Центру космічних польотів імені Ґоддарда NASA Мартін Кордінер.

У разі появи ще одного міжзоряного мандрівника вчені зможуть проаналізувати його за допомогою спектроскопічних інструментів телескопа Вебба. Так, дослідники сподіваються вивчити склад газів або пилу, який випускатиме міжзоряні об'єкти.