Телескоп Вебба вивчить три комети в Сонячній системі: одна з них буде особливою

Потужні інфрачервоні інструменти космічного телескопа дозволять роздивитися навіть рідкісних "гостей".

Новий космічний телескоп Джеймса Вебба допоможе вченим зазирнути не тільки в найдальші куточки Всесвіту, але й вивчити об'єкти, які розташовані набагато ближче до Землі, пише Space.com.

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Потужні інфрачервоні інструменти телескопа дозволять докладно вивчити комети із Сонячної системи. За словами одного з членів команди Вебба Гайді Гаммель, наразі вже обрали три цілі для телескопа.

Під час майбутніх спостережень учені сподіваються вивчити хімічний склад комет. Така інформація зможе показати дослідникам, якою була Сонячна система на зорі свого існування.

"Телескоп Вебба з його потужними інфрачервоними інструментами дозволять нарешті з'ясувати хімічний склад пилу та газу в ядрах комет", — говорить Гаммель.

[ + – ] Комета Борисова Фото: комета Борисова

Її команда вестиме спостереження відразу за трьома цілями, кожна з обраних комет належить до різних сімейств. Першою буде комета, яка належить до сімейства Юпітера, на чию орбіту впливає газовий гігант. Другою буде комета з головного поясу астероїдів, можливо, комета Ріда.

Третьою метою буде комета, яка "можливо, буде виявлена найближчим часом". Дослідники сподіваються, що цією кометою стане комета з Хмари Оорта, яка перебуває на задвірках Сонячної системи. Але вражаюча можливість полягає в тому, що вчені можуть зловити міжзоряний об'єкт, такий як 1I/Оумуамуа і комета Борисова.

"Телескоп Вебба може розглянути тьмяні об'єкти, що робить його ідеальним інструментом для вивчення рідкісних і майже невидимих міжзоряних прибульців", — зазначає член команди Вебба Гаммель.

Вибрані три комети стануть першими, за якими вестиме спостереження космічний телескоп, але зовсім не останніми.

"За час своєї роботи телескоп Вебба спостерігатиме за безліччю комет, і в нас буде безліч прикладів космічних тіл із різних класів і сімейств, які ми зможемо порівняти один із одним", — каже один із дослідників Майкл Келлі.