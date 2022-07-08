Рекорд телескопа Уэбба. Уникальный снимок сделал инструмент, не предназначенный для науки (фото)

Как заявляют исследователи, на данный момент это самое глубокое изображение неба в инфракрасном диапазоне.

Команда инженеров телескопа Уэбба не пыталась побить астрономический рекорд, когда в начале мая тестировала датчик точного наведения телескопа (FGS), пишет Inverse.

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На самом деле датчик точного наведения даже не предназначен для наблюдения за слабыми объектами в дальних уголках Вселенной. Но во время 8-дневного испытания способности камеры оставаться зафиксированной на цели, в то время как телескоп совершал бочку, датчик ошеломил своих операторов новым видом Вселенной. Бочка — фигура пилотажа, при выполнении которой летательный аппарат поворачивается относительно продольной оси на 360° с сохранением общего направления полета.

Почти каждый объект в этой мозаике наложенных друг на друга изображений, представляет собой галактики. Фон заполнен тысячами галактик, и многие из них настолько далеки и стары, что ученые не ожидали, что датчик сможет запечатлеть их чрезвычайно слабый свет.

Яркие объекты с черным центром и шестью длинными шипами — это звезды в галактике Млечный Путь (2MASS 16235798+2826079 пылает у правого края изображения), но все остальные светлые пятна на изображении — галактики. Как заявляют исследователи, на данный момент это самое глубокое изображение неба в инфракрасном диапазоне.

Что примечательно, NASA и EKA разрабатывали датчик точного наведения Уэбба не для науки. В отличие от четырех научных инструментов телескопа, камера наведения не имеет цветового фильтра, что означает, что она не может достаточно точно разделить свет на отдельные длины волн, чтобы ученые могли использовать данные.

Телескоп Уэбба обычно не отправляет изображения датчика точного наведения обратно на Землю. Но это тестовое изображение предполагает, что FGS вполне может иметь научную карьеру.

Вышеприведенное изображение является результатом 72 экспозиций, сделанных в течение 8 дней. Если присмотреться, то можно увидеть перекрывающиеся края рамок, где они были вставлены вместе в одно изображение.

Напомним, что ранее в массивное зеркало телескопа Джеймса Уэбба врезался микрометеорит. В результате ученые провели регулировку положения телескопа и выравнивание сегмента зеркала.